Menopauza és andropauza: Mi a különbség a férfi és a női változókor között?

A férfiak is megszenvedik a változókort, esetükben is ugyanúgy elkezdenek rendetlenkedni a hormonok. A különbség annyi, hogy míg a nőknél az ösztrogén és a progeszteron, addig a férfiaknál tesztoszteronszint csökken, különösen 30 éves kor után – írja a Fanny magazin.

Mi az a menopauza?

A menopauza a nők természetes öregedési folyamata, amelynek során a menstruációs ciklus véglegesen leáll a petefészek-petesejtek kimerülése miatt. Ezt általában 12 hónapos időszak után diagnosztizálják, amikor egy nőnek mind a 12 egymást követő hónapjában kimaradt a menstruációja. A végső diagnózisig a nők általában számos tünetet tapasztalnak, amelyek általában premenopauzális állapotot jeleznek. A menopauza diagnosztizálásához általában vérvizsgálatot végeznek az ösztrogén, a progeszteron, a tesztoszteron és a tüszőstimuláló hormon (FSH) szintjének mérésére.

A változókor tünetei a menstruáció kimaradása, elmaradása, hőhullámok, hüvelyi szárazság, alacsony szexuális vágy, depresszió, szorongás, álmatlanság, hízás, húgyúti fertőzések, fejfájás, hajhullás vagy elvékonyodás, érzékeny mellek, száraz bőr, hangulatingadozás, letargia. Ezek a tünetek jelentősen befolyásolják az életminőséget és a hangulatot. Van, aki gyorsan és viszonylag könnyen túl esik ezen a folyamaton, van, aki lassabban és erőteljesebben éli meg Vannak azonban olyan kezelési lehetőségek, amelyek minimalizálják és kontrollálják ezeket a tüneteket, amíg a szervezet új egyensúlyt nem talál.

Mi az andropauza?

Azt a hormont, amely felelős azért, hogy a férfiak mély hangjukat, arc- és testszőrzetüket és izomtömegüket adják, tesztoszteronnak nevezik. 30 éves kor után ennek a hormonnak a szintje csökkenni kezd, ám ez jóval lassabb és fokozatosabb, mint a nők esetében, évente mindössze 1-2%-os csökkenés. Ám így is a tesztoszteronszint csökkenése a kor előrehaladtával az andropauza is tüneteket okoz. Ilyen lehet a kopaszság vagy hajritkulás, erekció zavarok, tanulási, memória és koncentrációs problémák, hőhullámok, depresszió, szorongás, hangulatingadozás, alacsony energiaszint, az izomtömeg csökkenése, elvesztése és a testzsír növekedése. A férfiak által tapasztalt leggyakoribb tünet az alacsony libidó vagy a szexuális vágy hanyatlása, hiánya. Általában ezek a tünetek meglehetősen gyakoriak számos más állapot esetén is, ezért elengedhetetlen, hogy vérvizsgálatot végezzenek a tesztoszteronszint ellenőrzésére. A kezelőorvos fizikális vizsgálatot is végezhet, emellett kérdéseket tehet fel a tüneteikől és az életmóddal kapcsolatban.