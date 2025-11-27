Nem fogod elhinni, hogy a fiatal házaspárt mi akadályozta a babaprojektben

Egy fiatal házaspár, Levi Delvin-Attille és Alicia Hughes Brown még 2022 augusztusában jegyezte el egymást, majd ezután fogtak bele a babaprojektbe, de hat hónapnyi sikertelen próbálkozás után a fiatal nő felkereste orvosát egészségügyi problémájával kapcsolatban. A 38 éves nő állítja, orvosai valószínűtlennek tartották, hogy termékenységi problémái lennének, hiszen előző kapcsolatából már van egy 14 éves lánya.

A fiatal házaspár hónapokig próbálkozott a baba összehozásával, de sajnos eredménytelenül / Fotó: Forrás: Pexels

A fiatal házaspár előtt csak egy akadály állt!

A pár úgy döntött, hogy Levi spermáját is megvizsgáltatják, majd végül kiderült, hogy a 37 éves férfinél azoospermia áll fenn. Ez a állapot a spermiumok teljes hiányát vagy nagyon alacsony számát jelenti. A 38 éves nőt IVF-re utalták, de Alicia életkora és meglévő gyermeke miatt úgy döntöttek, nem vállalják be a minimális esélyekkel járó kezelést. Ekkor a páros úgy döntött, hogy felhagynak a próbálkozással és az álomesküvőjük megszervezésére koncentrál. 2024 márciusában, a körömápolóként dolgozó Alicia egyik nap furcsának érezte a kávé illatát, ezért úgy döntött, hogy terhességi tesztet csinál.

Meglepetésére a teszt pozitív lett, majd a vizsgálatok során vált bizonyossá, hogy négyhetes terhes. A kétgyermekes anya elmondta, hogy a pár áldottnak érezte magát, hogy természetes úton estek teherbe, és meg van róla győződve, hogy a stressz csökkentése és az esküvő megszervezésére való fókuszálás segített helyreállítani a termékenységi problémáikat - írja a The Mirror.

Őrültségnek tűnt, hogy egyáltalán csinálok terhességi tesztet, mert az ember azt gondolja: 'Hogyan lehetne gyereked, ha a partnered terméketlen?

- állítja az édesanya.

Az orvosok szerint a túlzott edzés is okozhat hormonális egyensúly felborulást és alacsony spermiumszámot, ami náluk is közrejátszhatott.

Beszéltem egy másik sráccal, aki sokat edzett. Sokat úszott, és azt mondta, hogy sok minden a túlzott edzés miatt van, ami időnként felboríthatja a spermiumszintet. Nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges

- magyarázza Levi.

Fiuk, Zen Delvin-Attille Hughes Brown 2025. január 4-én született, teljesen egészségesen.