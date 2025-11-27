RETRO RÁDIÓ

„A kezelés nagyon megterhelő volt, és elvesztettem a hajamat”- így került a fiatal lány a halálos betegség markába

A tüneteit eleinte nem vette komolyan, majd következett a legrosszabb.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 11:00
vizsgálat agydaganat kezelés

A fiatal lány, Abi Smith látása egyszer csak romlani kezdett egy Egyesült Államokba tartó repülőúton, amit a változó kabinnyomás mellékhatásának gondolt, pedig valójában sokkal rosszabb diagnózishoz vezette őt később. A nyugat-midlandsi Stirchley-ből származó lány a kettőslátása mellett számos aggasztó tünetet tapasztalt a 2019-es nyaralása során.

A fiatal lány a kettőslátását először a kabinnyomás mellékhatásának gondolta, de később kiderült a legrosszabb / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A fiatal lány kitartása másokat is erre ösztönöz

A lány az idő előrehaladtával elvesztette a jobb és a bal lábának mozgását is, majd a kézszorítása is gyengülni kezdett. Amikor már a konyhai eszközöket sem tudta megfogni, felkeresett egy helyi kórházat CT-vizsgálatra, ám az nem mutatott ki rendellenességet. Abi elmondása szerint az orvosok eleinte szélütésre gyanakodtak, mivel már nem bírta teste jobb oldalát mozgatni, illetve a szeme is befelé fordult. 

A vizsgálat eredménye egy gliomát, vagyis az agydaganatok egyik típusát mutatta ki az agya tövénél, amely egészen a gerince tetejéig húzódott. A glioma tünetei közé sorolják a kettőslátást, az egyoldali gyengeséget vagy zsibbadást, valamint a fejfájást, rohamokat, hányingert és hányást, illetve kognitív vagy személyiségbeli változásokat. Sajnos, Abi esetében a daganat elhelyezkedése miatt az agyi rész operálhatatlan volt, ám a sebészek a gerincben lévő részt végül el tudták távolítani - írja a DailyMail. 

A műtétet sugárkezelés, majd hat kemény hónapnyi kemoterápia követte.

A kezelés nagyon megterhelő volt, és elvesztettem a hajamat. De ez apró ár volt azért a fantasztikus kezelésért, amely jelentősen zsugorította a daganatomat

- emlékezett vissza a fiatal lány.

Jelenleg is rendszeres kontrollvizsgálatokra jár és lelkesen részt vesz adománygyűjtő eseményeken, sőt idén karácsonykor a Brain Tumour Research jótékonysági szervezet karácsonyi kampányát támogatja. 

Abi ereje és pozitivitása a kihívásokkal teli diagnózis ellenére kiemelkedően inspiráló

- nyilatkozta Letty Greenfield, a jótékonysági szervezet közösségi adománygyűjtési vezetője.

 

 

