Apró tünet jelezte a bajt: most gyógyíthatatlan betegségben szenved a 26 éves férfi

Az első, apró tünetekre hívta fel a figyelmet az a 26 éves férfi, akinél az év elején agydaganatot diagnosztizáltak, amely az agytörzsben helyezkedik el, és amit műteni sem lehet. Michael diffúz középvonali gliómában (DMG) szenved: ez egy igen ritka és agresszív agydaganat, amelyet nem lehet operációval eltávolítani.

Az első, aggasztó tünetekre hívta fel a figyelmet az agydaganatban szenvedő férfi / Fotó: YouTube

Ezek voltak az agydaganat első tünetei

A fiatal férfi idén februárban kezdett el felfigyelni az aggasztó tünetekre, mialatt a családjával Minneapolisba utazott, és ahol reggelente hányingerrel ébredt. Eleinte arra gondolt, biztosan csak valami rosszat evett, ám a hazatérése után sem javult a helyzet, mi több, egy idő után nem tudott úgy lefeküdni, hogy ne fogja el szédülés.

Olyan volt, mintha felálltam volna, hogy elkezdjek körbe-körbe forogni, majd amikor megállok, elvesztem az egyensúlyomat. Február végén vagy március elején az arcom jobb oldala gyengülni kezdett, aztán azon az oldalon már nem tudtam sem mosolyogni, sem pislogni

- mesélte el Michael, akit további vizsgálatokra küldtek egy fül-orr-gégész orvoshoz, aki fül-, orr- és torokbetegségekre specializálódott.

Felmentem egy dél-dakotai fül-orr-gégész szakorvoshoz, aki végül nystagmust (szemtekerezgést) állapított meg nálam. Ha teljesen oldalra néztem, a szemeim ide-oda ugráltak. Azt is elmondta, hogy MRI-vizsgálatra lesz szükségem, de végül csak április környékén csináltattam meg. Szomorú ezt kimondani, de így alakultak a dolgok

- tette hozzá a férfi, akinél az MRI-vizsgálat megerősítette, hogy agydaganata van. A diagnózis olyannyira letaglózta őt, hogy, elmondása szerint, szó nélkül felállt és kisétált az orvostól.

Velem volt a legjobb barátom, Kevin, és a feleségem, Becca, majd együtt lementünk a templomba. Ott minden rám szakadt, és egyszerűen összeomlottam

- tette hozzá Michael.

A fiatal férfi jelenleg egy klinikai vizsgálatban vesz részt, amely a rövid sugárkezelésekre összpontosít, és ami remélhetőleg minimalizálja majd a daganat méretét – írja a Unilad.