Attól tartott az anyuka, hogy a kínzó fejfájás megöli őt, a gyerekeinek már a búcsúlevelét is megírta

Egy öt hónapja gyötrelmes fejfájástól szenvedő anya attól tartott, hogy haldoklik, és búcsúleveleket írt gyermekeinek – de valójában ez egy gyakori antibiotikumra adott reakció volt.

Gyötrelmes fejfájástól szenvedett az anya Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Victoria Abotorabi 2024 júniusában antibiotikum-kúrát kapott egy feltételezett fülfertőzés kezelésére. Az 50 éves nő háromhetes ciprofloxacin-kúrát kezdett, amely a fluorokinolonok nevű antibiotikumcsoporthoz tartozik, amelyet különböző bakteriális fertőzések kezelésére használnak.

De öt nappal a kúra megkezdése után a kétgyermekes anya éjszakánként erős szívdobogással és kezeinek zsibbadásával ébredt. Miután azt mondták neki, hogy a tünetek a fertőzésével kapcsolatosak, Victoria folytatta az antibiotikum szedését, majd erős fejfájás jelentkezett nála.

Általában egyáltalán nem fáj a fejem, és ez nagyon rossz volt. A fejfájás körülbelül öt hónapig tartott, szörnyű volt. Még a fejemet sem tudtam a párnára hajtani

- emlékezett vissza Victoria Abotorabi.

Ezenkívül számos egyéb egészségügyi problémát is tapasztalt, többek között izomgörcsöket, izomrángásokat, zavartságot, nyaki fájdalmat, bőrkiütéseket és arcidegfájdalmat. A ciprofloxacint szedő emberek többsége csak nagyon enyhe mellékhatásokat tapasztal, mint hányinger, hasmenés vagy fáradtság.

Az NHS szerint azonban nagyon ritka esetekben a fluorokinolon antibiotikumok rokkantságot okozó, tartós vagy maradandó mellékhatásokat okozhatnak az ízületekben, az izmokban és az idegrendszerben.

Az anyuka elárulta, hogy korábban egészséges életetét élt, gyakran járt edzőterembe, nem voltak egészségügyi problémái. Aztán elkezdődött ez a fülfájás, ami felébresztett éjszaka, egy tompa fájdalom volt a bal fülemben.

Mindig azt hittem, hogy az antibiotikumok jól használhatók és biztonságosak. Még mindig krónikus fájdalmaim vannak. Teljesen megbíztam az egészségügyben és az orvosokban, de csalódtam. Ez egy szörnyű gyógyszer, nem éri meg a kockázatot. Nem éri meg a hosszú távú károsodást

- panaszkodott a kétgyermekes anyuka.

De egy magánorvosnál kiderült, hogy a ciprofloxacinra allergiás reakciója volt. Victoria most felhívja a figyelmet a gyakran felírt gyógyszerek mellékhatásaira, amelyek miatt azt hitte, hogy haldoklik. A gyógyszer szedésének abbahagyása után is még mindig krónikus idegfájdalmakkal küzd, bár tünetei javultak - írja a The Sun.