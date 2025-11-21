"Ágoston már az angyalok közül segít" - beteg gyerekeket támogatnak az elhunyt kisfiú szülei

Tóth-Helli Ágoston mindössze hat hónapos volt, amikor kiderült, hogy szervezetét megtámadta a leukémia egy ritka, különösen agresszív fajtája. A szülők azonnal gyűjtésbe kezdtek, ugyanis Magyarországon a leukémia ezen válfajára nincs gyógymód, de az Egyesült Államokban elérhető egy speciális kezelés. Volt idő, mikor a szülők nem hittek benne, de végül a közösségi összefogásnak hála összejött a szükséges összeg: 500 millió forint. Úgy tűnt, hogy kezd minden összeállni és Ágoston végre a gyógyulás útjára léphet. Az élet azonban közbeszólt, Ágoston állapota elkezdett rosszabbodni, a kiutazásra pedig végül már soha nem került sor. Ágoston egyéves korában, augusztus 15-én az angyalok közé távozott. Szülei most egy Duchenne-es testvérpár gyógyulására gyűjtenek.

Tóth-Helli Ágoston szervezetét egyéves korában legyőzte a leukémia, de szülei úgy döntöttek, hogy más beteg gyermekek családjának fognak segíteni - most egy Duchenne-es testvérpárnak gyűjtenek

Fotó: Beküldött

"Szeretnénk elérni, hogy Ágoston nevét 20-30 év múlva is emlegessék"

A szülők, Tóth-Helli Nikolett és Tóth Gábor gyermekük elvesztése után összeomlottak. Főleg, hogy már olyan közel volt a cél... Végül úgy döntöttek, hogyha a saját gyermekükön nem is tudtak már segíteni, de másokon még megpróbálnak.

Egy átgondolt, fenntartható adományozási rendszert szeretnénk létrehozni. Egy olyan rendszert, ami még nem volt Magyarországon. Szeretnénk elérni, hogy ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint mi, akkor is legyen kihez fordulni. Szeretnénk elérni, hogy Ágoston nevét 20-30 év múlva is emlegessék, az örökségét, a tanítását és az emlékét. Nagy összegű gyűjtésekkel szeretnénk foglalkozni. Erre több ötletünk, stratégiánk is van

— fogalmaztak Ágoston szülei.

Nem sokkal később létrehoztak egy jótékonysági csoportot Ágoston emlékére. Először egy agydaganattal küzdő kétéves kisfiúnak kezdtek gyűjteni, karácsonyig pedig egy olyan család számára várják a felajánlásokat, ahol két Duchenne-szindrómával diagnosztizált fiút nevelnek a szülők.

Barnabás és Táltos is Duchenne-es

Pintér Beáta, a fiúk édesanyja mesélt arról a lapunknak, hogy miként szembesültek fiaik betegségével. Barnabás 2007-ben született, kisebbik fiuk, Táltos pedig 2009-ben. Táltos még csak 5 hetes volt, amikor bátyjáról kiderült, hogy egy genetikai eredetű izomsorvadással, a Duchenne-féle izomdisztrófiával él együtt.

Mivel ez egy genetikai eredetű betegség, ezért felvetődött, hogy talán a kisebbik fiam is Duchenne-es, de ekkor ő még csak 5 hetes volt. Úgy voltam vele, hogy várjunk a kivizsgálással fél éves korág, addig csak feleslegesen idegeskednénk. Vettek tőlem is mintát. 39 éves koromban derült ki, hogy és is Duchenne-es vagyok, tünetmentes hordozó

— mondta lapunknak Beáta, aki selyemfestőként dolgozik.