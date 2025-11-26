Nézd meg a szemed: ez a két jel koleszterin-problémákról árulkodhat!

A csendes gyilkosként is emlegetett magas koleszterinnek két figyelmeztető jele is megjelenhet az arcon. A magas koleszterinszint azért kapta ezt a nem túl hízelgő elnevezést, mert általában tünetmentes – írja a Mirror. A lap felfedi azt a két jelet, melyből kiolvasható, hogy koleszterin-problémákkal küzdünk-e!

Veszélyesek lehetnek a koleszterin-problémák, érdemes figyelni az árulkodó jelekre! (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Koleszterin-problémáról akkor beszélünk, amikor a vérben a koleszterin nevű zsíros anyag túl magas szintre emelkedik. Bár a szervezetnek szüksége van elegendő mennyiségű koleszterinre, a megnövekedett szint komoly betegségekhez vezethet

A felesleges koleszterin felhalmozódhat az artériákban, szűkítve és keményítve azokat, ami korlátozza a véráramlást, és növeli a szívroham, valamint a stroke kockázatát.

Veszélyesek lehetnek a koleszterin-problémák

A Brit Szív Alapítvány figyelmeztet rá, hogy mivel az állapotnak sokszor nincsenek tünetei, úgy is kialakulhat, hogy nem tudunk róla. Ezért is fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ezt a két árulkodó jelet, amely segíthet a diagnózisra fényt deríteni!

1. Xanthelasma: Apró, sárga koleszterincsómók a szem belső sarka közelében. Ezek ártalmatlan sárga kinövések, amelyek a szemhéjakon vagy az orr melletti szemzugokban jelennek meg.

Azok, akiknél xanthelasma alakul ki, körülbelül a közepesen magas koleszterinszinttel rendelkeznek. Ugyanakkor a xanthelasma más állapotra is utalhat, például:

Cukorbetegség

Pajzsmirigyproblémák

2. Corneal arcus: Halvány, fehér gyűrű a szem színes részén, az írisz körül. Ez a jelenség szürke vagy fehér ívként jelenik meg a szemben, a szaruhártya felső és alsó részén. Ez nem befolyásolja a látást és kezelést sem igényel, ám, ha észreveszed ezt a jelet, érdemes felkeresni a háziorvosodat!

A magas koleszterinszint megelőzése vagy csökkentése érdekében a Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) a következőket javasolja: