2025. november 27-én, csütörtökön a napi horoszkóp szerint több csillagjegynek ad lehetőséget az univerzum. Vajon te is köztük vagy? És ha igen, élsz is vele?

Csütörtökön több csillagjegy is lehetőséget kap az univerzumtól - Te is köztük vagy? Fotó: Forrás: Pixabay

Kos

Csütörtökön küzdenie kell azért, hogy a jogai vagy az igaza érvényesüljön. Legyen határozott, és ne hagyja magát, bármennyire is igyekezne valaki önt a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiáll önmagáért, annak a jövőben is komoly hatása lehet az életére.

Bika

Kissé felpörögnek ön körül az események, és néha azt sem tudja, hol áll a feje. Ha viszont gyorsan kell döntenie valamiről, megnövekszik annak az esélye, hogy végül hibázik valahol. Amiben csak lehet, kérjen egy kis időt!

Ikrek

Csütörtökön előnybe kerülhet a környezetében lévőkkel szemben, ha kihasznál egy lehetőséget, vagy időben lecsap egy ajánlatra. Lehet azonban, hogy egy pillanatra elbizonytalanodik. Felesleges! Mások pont ugyanezt tennék…

Rák

Csütörtökön belefuthat egy érzelmi drámába, amely alól nem tudja teljesen kivonni magát. Ne feledje azonban, hogy önnek csakis a saját tetteiért kell felelősséget vállalnia. Ne vonódjon bele túlságosan!

Oroszlán

Csütörtökön nagyon talpraesett lesz, és szinte bármilyen helyzetben képes lehet feltalálni magát. Ezt a kollégái, ismerősei is észrevehetik, és akár ki is használhatják. De ez nem baj, mert ma annyi ereje van, hogy jut belőle mindenkinek. Ma úgyis feltör önben a segítőkészség. Mindent megold!

Szűz

Csütörtökön szüksége lesz valakinek arra a képességére, hogy vigaszt tudjon nyújtani, és jó tanácsokat adjon, mert szuper meglátásai vannak. Valakinek ma az ön válla hozza majd a megnyugvást, és az ön szavai jelentik a megkönnyebbülést.

Mérleg

Csütörtökön valakire váratlanul más szemmel nézhet, amit vagy a körülmények változása, vagy a másik megváltozott viselkedése okozhat. Mintha egy másik ember állna ön előtt. A kérdés az, mit okoz ez kettőjük kapcsolatában? Lehet, hogy egészen új irányt vesznek önök közt a dolgok.

Skorpió

Legyenek bármilyen homályosak is a részletek, végül el fogja érni a célját, de addig még több akadályt is le kell győznie. Ma egy fontos lépést tehet meg előre, és valaki sokkal többet tesz önért, mint gondolta volna.