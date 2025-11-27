Csütörtökön több csillagjegy is lehetőséget kap az univerzumtól - Te is köztük vagy?
A mai napon több csillagjegynek kínál új lehetőséget az univerzum. Nézzük, milyen lesz a csütörtököd!
2025. november 27-én, csütörtökön a napi horoszkóp szerint több csillagjegynek ad lehetőséget az univerzum. Vajon te is köztük vagy? És ha igen, élsz is vele?
Kos
Csütörtökön küzdenie kell azért, hogy a jogai vagy az igaza érvényesüljön. Legyen határozott, és ne hagyja magát, bármennyire is igyekezne valaki önt a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiáll önmagáért, annak a jövőben is komoly hatása lehet az életére.
Bika
Kissé felpörögnek ön körül az események, és néha azt sem tudja, hol áll a feje. Ha viszont gyorsan kell döntenie valamiről, megnövekszik annak az esélye, hogy végül hibázik valahol. Amiben csak lehet, kérjen egy kis időt!
Ikrek
Csütörtökön előnybe kerülhet a környezetében lévőkkel szemben, ha kihasznál egy lehetőséget, vagy időben lecsap egy ajánlatra. Lehet azonban, hogy egy pillanatra elbizonytalanodik. Felesleges! Mások pont ugyanezt tennék…
Rák
Csütörtökön belefuthat egy érzelmi drámába, amely alól nem tudja teljesen kivonni magát. Ne feledje azonban, hogy önnek csakis a saját tetteiért kell felelősséget vállalnia. Ne vonódjon bele túlságosan!
Oroszlán
Csütörtökön nagyon talpraesett lesz, és szinte bármilyen helyzetben képes lehet feltalálni magát. Ezt a kollégái, ismerősei is észrevehetik, és akár ki is használhatják. De ez nem baj, mert ma annyi ereje van, hogy jut belőle mindenkinek. Ma úgyis feltör önben a segítőkészség. Mindent megold!
Szűz
Csütörtökön szüksége lesz valakinek arra a képességére, hogy vigaszt tudjon nyújtani, és jó tanácsokat adjon, mert szuper meglátásai vannak. Valakinek ma az ön válla hozza majd a megnyugvást, és az ön szavai jelentik a megkönnyebbülést.
Mérleg
Csütörtökön valakire váratlanul más szemmel nézhet, amit vagy a körülmények változása, vagy a másik megváltozott viselkedése okozhat. Mintha egy másik ember állna ön előtt. A kérdés az, mit okoz ez kettőjük kapcsolatában? Lehet, hogy egészen új irányt vesznek önök közt a dolgok.
Skorpió
Legyenek bármilyen homályosak is a részletek, végül el fogja érni a célját, de addig még több akadályt is le kell győznie. Ma egy fontos lépést tehet meg előre, és valaki sokkal többet tesz önért, mint gondolta volna.
Nyilas
Feszültséget kelthet önben, hogy túl gyorsan vagy éppen túl lassan történnek a dolgok a környezetében. Akármilyen idegesítő is ez, vegye figyelembe, hogy a folyamatok, ügyek nem mindig haladhatnak pontosan úgy, ahogyan ön szeretné. Mutasson kompromisszumkészséget!
Bak
Csütörtökön újabb lehetőséget kap az Univerzumtól, hogy előrébb jusson, de azzal legyen tisztában, hogy ez több munkájába és még több idejébe fog kerülni. Viszont meg fogja érni, anyagilag biztosan!
Vízöntő
Ma mások elvárásainak kell megfelelnie, és közben talán néha még az is eszébe jut, hogy a háta közepére nem kívánja ezt az egészet. Ne feledje, hogy a döntés most is az ön kezében van. Tudjon nemet mondani, ha azt érzi, másra van szüksége.
Halak
Csütörtökön egy szuper ötlettel keresi fel valaki, akiben amúgy megbízik, és akinek ad a véleményére. Ez azonban ne jelentse azt, hogy elsőre rábólint. Könnyen lehet, hogy ami neki egy remek, testhezálló lehetőség, önnek már nem felel meg annyira.
