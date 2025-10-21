Óriási öröm érte Tíciáékat: összegyűlt a szükséges összeg a Nazarov-műtétre, így Tici egy nap talán még beszélni is fog

Hatalmas boldogság érte Tíciáékat, összejött ugyanis a szükséges összeg a barceloniai Nazarov-műtétre. Így már nincs más hátra, mint erősödni, és felkészülni a nagy utazásra, ami december végén vár rájuk. Tícia édesanyja, Mariann mesélt nekünk arról, hogy milyen volt beérni a célba, hogy mit várnak a műtéttől, illetve mik a távolabbi terveik.

Így örült Tici annak, hogy összejött a Nazarov-műtét ára. Szerette volna mindkét kezét a magasba emelni, és bár ez most még nem sikerült, a műtét után remélhetőleg sikerülni fog

Fotó: Metropol/Olvasói

Ötvenöt nap. Ennyi idő alatt gyűlt össze a szükséges összeg, amivel Tici decemberben Barcelonába utazhat, hogy dr. Igor Nazarov elvégezze rajta azt a műtétet, amitől rengeteget fog javulni az állapota. Mariannék saját maguk is meglepődtek, hogy mekkora összefogás alakult ki Tici körül, és hogy milyen gyorsan összegyűlt az az összeg, amit egyedül nem tudtak volna megteremteni. Mariann szerint ez köszönhető egyrészt a volt kollégáinak, a régebbi ismerőseiknek is, akik például akkor ismerkedtek meg velük, amikor rendszeresen kijártak a parkba elnevezni a fákat, de rengeteget segített nekik az Együtt Tomikáért Jótékonysági licitcsoport is.

Hárommillió forintra volt szükségük, ami a műtéten felül fedezi a kiutazás költségeit és a szállást is. Ráadásul a műtétre december 30-án fog sor kerülni, Ticiék pedig csak január elsején fognak hazautazni, így az újév is Barcelonában fogja érni őket. Ha szerencséjük lesz, még a szilveszteri tűzijátékot is megcsodálhatják majd a szállásuk ablakából.

Ticinek még erősödnie kell a műtét előtt

Mariann elmesélte lapunknak, hogy a fennmaradó másfél hónapban arra fognak fókuszálni, hogy Tici súlya gyarapodjon egy kicsit, hogy a szervezete könnyebben regenerálódjon majd a műtét után, illetve hogy egy kis erőre kapjon. A műtét célja is az, hogy Tici izomzata a későbbiekben fejlődni, erősödni tudjon, hogy meg tudjon csinálni olyan gyakorlatokat, amit most jelenleg nem tud. Most ugyanis még nagyon le vannak tapadva az izmai, amit testszerte bemetszésekkel fog meglazítani a specialista.

Ez a műtét tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy azok a blokkok, amik kialakultak a testében és amiket nem tudunk tornákkal áthidalni, javítani, azok feloldónak és utána sokkal nagyobb mozgásterjedelemben lesz képes mozogni. Ezek a letapadások ugyanakkor gátolják az izmok növekedését is, amiket hiába erősítgetünk, a műtét nélkül nem fogunk tudni látványos eredményeket elérni

— mesélte lapunknak Mariann.