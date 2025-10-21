Óriási öröm érte Tíciáékat: összegyűlt a szükséges összeg a Nazarov-műtétre, így Tici egy nap talán még beszélni is fog
Tíciát 10 éves korában egy tragikus baleset érte. A kislány, aki korábban fitneszversenyző volt, egy szép nyári napon szüleivel strandolni ment, a csúszdán azonban valaki fejbe rúgta, amitől Tici elájult, a víz alá merült, agya pedig hosszú perceken keresztül oxigén nélkül maradt. Ennek következtében Tici testileg és szellemileg is sérült, napjai nagy részét kerekesszékben tölti. A napokban azonban nagy öröm érte: összejött a pénz a Nazarov-műtétre.
Hatalmas boldogság érte Tíciáékat, összejött ugyanis a szükséges összeg a barceloniai Nazarov-műtétre. Így már nincs más hátra, mint erősödni, és felkészülni a nagy utazásra, ami december végén vár rájuk. Tícia édesanyja, Mariann mesélt nekünk arról, hogy milyen volt beérni a célba, hogy mit várnak a műtéttől, illetve mik a távolabbi terveik.
Ötvenöt nap. Ennyi idő alatt gyűlt össze a szükséges összeg, amivel Tici decemberben Barcelonába utazhat, hogy dr. Igor Nazarov elvégezze rajta azt a műtétet, amitől rengeteget fog javulni az állapota. Mariannék saját maguk is meglepődtek, hogy mekkora összefogás alakult ki Tici körül, és hogy milyen gyorsan összegyűlt az az összeg, amit egyedül nem tudtak volna megteremteni. Mariann szerint ez köszönhető egyrészt a volt kollégáinak, a régebbi ismerőseiknek is, akik például akkor ismerkedtek meg velük, amikor rendszeresen kijártak a parkba elnevezni a fákat, de rengeteget segített nekik az Együtt Tomikáért Jótékonysági licitcsoport is.
Hárommillió forintra volt szükségük, ami a műtéten felül fedezi a kiutazás költségeit és a szállást is. Ráadásul a műtétre december 30-án fog sor kerülni, Ticiék pedig csak január elsején fognak hazautazni, így az újév is Barcelonában fogja érni őket. Ha szerencséjük lesz, még a szilveszteri tűzijátékot is megcsodálhatják majd a szállásuk ablakából.
Ticinek még erősödnie kell a műtét előtt
Mariann elmesélte lapunknak, hogy a fennmaradó másfél hónapban arra fognak fókuszálni, hogy Tici súlya gyarapodjon egy kicsit, hogy a szervezete könnyebben regenerálódjon majd a műtét után, illetve hogy egy kis erőre kapjon. A műtét célja is az, hogy Tici izomzata a későbbiekben fejlődni, erősödni tudjon, hogy meg tudjon csinálni olyan gyakorlatokat, amit most jelenleg nem tud. Most ugyanis még nagyon le vannak tapadva az izmai, amit testszerte bemetszésekkel fog meglazítani a specialista.
Ez a műtét tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy azok a blokkok, amik kialakultak a testében és amiket nem tudunk tornákkal áthidalni, javítani, azok feloldónak és utána sokkal nagyobb mozgásterjedelemben lesz képes mozogni. Ezek a letapadások ugyanakkor gátolják az izmok növekedését is, amiket hiába erősítgetünk, a műtét nélkül nem fogunk tudni látványos eredményeket elérni
— mesélte lapunknak Mariann.
Az utazás maga is eléggé megterhelő lesz, míg otthonról eljutnak a barcelonai szállásra, az körülbelül hét óra lesz. A repülőn azonban Tici nem maradhat a kerekesszékében, hanem ő is egy ülésen foglal helyet, az viszont nagyon kényelmetlen számára. Mariannék már ismerik a menetet, ugyanis korábban négy alkalommal műtötte már Ticit dr. Nazarov. Egy korábbi alkalom során például rengeteget segített azon, hogy Tici eljuthasson egy gerincműtétre a közel 90 fokos gerincferdülésével.
A Nazarov-műtét után szükség van terápiára
A későbbiekben az a feladatunk, hogy keressünk olyan gyógytornászokat, akik a műtét után folyamatosan tudnak majd Ticivel dolgozni. Az eddigieket ugyanis elveszítettük, többek között azért is, mert Tici már nem tudta megcsinálni ugyanazokat a gyakorlatokat. A cél, hogy Tici újra lendületet kapjon, ehhez pedig másfajta terápiára lesz majd szükség. Ha találunk olyan terápiát, ahol olyan speciális eszközök is vannak, amik nekünk itthon nincsenek, akkor mi is utazunk szívesen, de mindenképpen szükség lenne heti kétszer olyanra, aki eljönne hozzánk, mert az utazás elég megterhelő.
- A testi fejlesztéseken kívül Mariann szeretné, ha a lánya kommunikációja is fejlődne.
Olyan szakemberre is szükségünk lenne, aki beszélget vele, aki segíti a kommunikációját, hogy minél jobban kifejezze magát. Most ugyanis Ticinek még nincs elég tapasztalata abban, hogy amit használ, az működik is, azt megértik. Természetesen én az anyukája vagyok és én megértem őt, de ezt tudja is Tici, ezért nem is annyira igyekszik magát másként kifejezni. Most is ki tud mondani egyébként egy-egy mondatot. Ha például nagyon felturbózza magát, valamit nagyon-nagyon fontosnak tart gyorsan kimondani, mert mondjuk anya valamit nem jól csinál, akkor kimondja. Ezt csak azért nem csinálja rendszeresen, mert most még nehéz neki.
Tici és édesanyja egy sajátságos kommunikációs formát alakítottak ki: Tici édesanyja kezére koppintva beszélget vele. A műtét ebben is segíteni fog, ugyanis Tici nyelve most még le van tapadva, amiért bizonyos hangokat most még nem tud képezni. A műtét tehát csak az utána való intenzív terápiákkal karöltve fogja tudni kifejteni a hatását.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre