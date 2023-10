"Az a legnagyobb álmom, hogy járjak" - a 6 éves Korina nem adja fel

Korina féléves volt, amikor egyértelművé vált, hogy elmarad a fejlődésben az ikertestvérétől, Kloétól. Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy sérült a mozgásszervi idegrendszere. Bár rendszeresen jár fejlesztésekre, még mindig nem tud járni, noha ez a legnagyobb álma. Édesapja és ő maga is azért küzd, hogy még ha segédeszközzel is, egyszer majd képes legyen az önálló életre.

Apa és lánya elszántan küzd, hogy a kislány egyszer majd képes legyen az önálló életre. Fotó: Olvasói

Tündéri, nagyon is szerethető kislány

Korina bár nap mint nap olyan küzdelmeken van túl, ami egy egészséges gyermeknek elképzelhetetlen, mégis csupa öröm, mosoly és életerő a kislány. Nemrég egy kéthetes fejlesztésen vett részt édesapjával Budapesten, ahová elkísérte őt a Ripost stábja is.

Korina jelenleg négykézláb közlekedik a szobán belül, de már próbálkozik a járókerettel is. Bal kezét csupán segédkéznek használja, a jobb kezét használja elsődlegesen. Felkockázott szendvicset vagy szilárd ételt tud enni egyedül is, de a kanalat például nehezen használja

- számolt be a kislányról az apukája, aki már a híres Dr. Igor Nazarovhoz is eljuttatta Korinát Barcelonába, aki megműtötte a kislányt. Korina nagy mosollyal és beszámolóval fogadta a Ripost munkatársait és vidáman mutatta meg, hogyan küzd azért, hogy egyszer majd ő is lemehessen a testvéreivel a játszótérre.

A kislány küzdelme és életigenlése azokat is elvarázsolta, akik olvastak róla és most együtt biztatják Korinát, hogy soha ne adja fel és küzdjön az álmáért, a járásért.

A fejlesztések során Korina kitesz magáért a cél érdekében. Fotó: Olvasói

Kitartást, sok sikert! Nagyon tündéri gyermek! Apukának is gratulálok sok erőt, egészséget kívánok a gyermekei neveléséhez és nagyon szorítok, hogy sikerüljön kislányának járni, még ha segédeszközzel is

– írta az egyik olvasó. Az embereket teljesen magával ragadta a pici lány küzdelme és hatalmas mosolya.

„Nagyon Tündéri, szerethető a kislány. Milyen kis vidám, bizakodó!" – tette hozzá. A kommentelők egy emberként szurkolnak a kislánynak, hogy elérje célját.

Szeretettel kívánom, hogy mielőbb tudjon járni, mint a többi gyerek. Mielőbbi gyógyulást kívánok! Sikerülni fog!

– írták.

A fejlesztések sokat segítenek, a kislány pedig mosolyogva igyekszik. Fotó: MG

„Le a kalappal az édesapa előtt"

A hozzászólók közül sokan elismerték az édesapa, Grób Szabolcs nevelését, aki Korina mellett két másik gyermekéről is példásan gondoskodik, egyedülálló szülőként. Szabolcs két műszakban dolgozik, gyermekeivel pedig szüleinél él Pápán. A srácok nevelésében nagy szerepet vállalnak a nagyszülők is, de Szabolcs igyekszik mindent megadni a gyerkőcöknek, beleértve Korina fejlesztéseit is.

Az apuka nagyon kitartó a 3 gyerek nevelésében . Van ahol eggyel sem tudnak foglalkozni. Mielőbbi gyógyulást kicsi lány. Teljesüljön a kívánságod azt kívánom, kitartást és sok sikert

– írták meghatódva a Ripost cikkéhez kommentelők, akik minden jót, gyógyulást és kitartást kívánnak a családnak.