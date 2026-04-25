„Hősként viselkedett” – Szeretnék, ha SMA Zsoltika látná a világot

A Tiszatenyőn élő család mindent megtesz azért, hogy Zsoltika élete ne csak a négy fal között teljen. A súlyos izomsorvadással, SMA-val küzdő fiú nem tud mozogni, de a tudata ép.

SMA Zsoltika kontrollvizsgálaton járt

Kontrollvizsgálaton járt az SMA-val küzdő fiú

A szülei nem akarják, hogy a szobájában fekve töltse az életét, ezért rendszeresen kirándulni viszik, hogy minél többet lásson a világból. Minden pillanatot igyekeznek megtölteni élményekkel, mert tudják, ezek az emlékek örökre megmaradnak. Az orvosok egykor nem jósoltak hosszú jövőt Zsoltikának, ám a család szeretete és kitartása minden várakozást felülírt. A fiú ma már 18 éves és igazi harcosként néz szembe a mindennapok kihívásaival. Most kontrollvizsgálaton járt, ahol alapos kivizsgálás várt rá.

Hála az égnek mindent rendben találtak. Most volt az éves vérvétel is, ami kicsit megviselte, de egy hősként viselkedett

- mondta a Metropolnak Zsoltika édesanyja, Török Mária.

Palackvisszaváltással is támogathatod Zsoltikát

A család most egy újabb módját találta meg annak, hogy bárki segíthessen, abban, hogy minél több élményben lehessen része Zsoltikának. Már a visszaváltható palackokkal is segíthetünk. Egy saját QR-kódot hoztak létre, amelyet az automatáknál beolvasva az 50 forintos visszaváltási díj közvetlenül hozzájuk kerül. Egy apró gesztus, egy üdítő ára, de egy családnak hatalmas segítség, hogy Zsoltika minél több csodát lásson a világból.