„Már nagyon várta, hogy kimozduljunk” – SMA Zsoltika imádta az autóstalálkozót – Fotók!

Zsoltika nem tud mozogni, mégis bejárja az országot a szülei szeretetének köszönhetően. Az SMA-val élő Zsoltika imád kirándulni.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.04.07. 16:30
Módosítva: 2026.04.07. 17:20
Zsoltika élete már a kezdetektől hatalmas kihívásokkal indult. Születése után kiderült, hogy gerinc eredetű izomsorvadással, SMA-val küzd, és az orvosok mindössze egyetlen évet jósoltak neki, ám ő rácáfolt mindenre, és ma már 18 éves. Bár a teste nem engedelmeskedik, nem tud járni és beszélni, de a tudata teljesen ép. Pislogással és hangokkal kommunikál a külvilággal.

SMA-s Zsoltika autóstalálkozón járt – Fotó: beküldött

A Tiszatenyőn élő család számára a mindennapok nem egyszerűek. Zsoltika a nap 24 órájában gondozásra szorul, lélegeztetőgépre van kötve, és nyálszívóra is szüksége van. Szülei azonban minden nehézség ellenére biztos hátteret nyújtanak neki; pontosan értik minden rezdülését, tudják, mikor mond igent vagy nemet, még ha csak egy apró pislogással is. Zsoltika a nehézségei ellenére nem a négy fal között tölti az életét, hanem a szüleinek köszönhetően sokat kirándulhat.

Egy-egy utazás komoly logisztikát igényel, hiszen többek között oxigénpalack, nyálszívó és tartalék akkumulátorok is állandó kellékek, hiszen a fiuk élete múlik rajtuk. A szülőknek azonban már megvan a megszokott rutinjuk, és gördülékenyen veszik az akadályokat. Zsoltika már vitorlázott a Balatonon is.

Zsoltika a szemével képes kommunikálni – Fotó: beküldött

Újabb élménnyel gazdagodott SMA-s Zsoltika 

Egy kis kihagyás után most újra elmehettek kirándulni, aminek Zsoltika nagyon örült. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tőserdőn rendezett autóstalálkozóra jutott el családjával. A különleges program hatalmas élményt jelentett számára.

Szuper időnk volt, sokan voltak. Szebbnél szebb és hangosabb autót láttunk. Zsoltikának a nagy autó és a rendőrautó tetszett a legjobban. Már nagyon várta, hogy kimozduljunk, mivel sajnos apát nemrég műtötték, ezért nem emelhette meg Zsoltikát, mert kímélni kellett

– mondta a Metropolnak az édesanya, Török Mária.

A szülők szeretetének és önfeláldozásának köszönhetően Zsoltika sokat láthat és tapasztalhat a nagyvilágból.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a családnak, hogy minél több élményt biztosítsanak az SMA-s Zsoltika számára.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
