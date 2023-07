„Közölték velünk, hogy meg fog halni” – rácáfolt az orvosokra Zsoltika, akinek egy évet jósoltak

Maximum egy év, mondták Zsoltika orvosai, akik nem tudták, hogy kivel van dolguk. A fiatal fiú már 16 éves életvidám kamasz. Az SMA 1 beteg fiú szülei, Török Mária és Szikora Zsolt mindent megtesznek gyermekükért, céljuk, hogy minél több, boldog élményben legyen része.

Zsoltika imád utazni Fotó: Olvasói

„Nem volt gyógyszer, nem volt semmi a betegségre”

Három hónapos korában derült ki, hogy ő SMA-s, akkor egy évet jósoltak neki; kilenc hónapos korában került lélegeztetőgépre, onnantól öt évet mondtak. Akkoriban még nem volt gyógyszer, nem volt semmi a betegségre és közölték velünk, hogy meg fog halni. Fel sem fogtuk. Sokként ért bennünket, nem tudtunk vele hirtelen mit kezdeni

– emlékezett vissza a Metropolnak az édesanya, aki számára kisfia a mindene. Zsoltika szerencsére rácáfolt a doktoraira és már 16 éves. Bár nem tud járni, illetve mindössze a szemét tudja mozgatni, így kerekesszékhez és lélegeztetőgéphez van kötve, de mindennek ellenére imád utazni és családjával tölteni az idejét.

„Hetente kétszer jár hozzá tanár néni, úgyhogy mentálisan is teljesen rendben van. Ugyanúgy fejlődik, mint kortársai, ezért is próbáljuk mindenhova vinni, ahova csak tudjuk, megmutatni neki mindent, hogy ne a kórházat lássa mindig. Hál' istennek, nem is vagyunk kórházba járósok, a kötelező vizsgálatokon kívül” – osztotta meg az édesanya.

Zsoltikának lélegeztetőgépre van szüksége Fotó: Olvasói

„Még a Balatonra nem jutottunk el”

Mária férjével, Zsolttal húsz éve van együtt és minden teendőt tökéletes összhangban megosztanak egymással. Zsolt két műszakban dolgozik targoncásként, Mária pedig otthon ápolja fiukat. Sokat utaznak belföldön, de jártak már Horvátországban is.

Ahova tudjuk, oda elvisszük, amit meg tudunk neki adni, azt megadunk, mindent önerőből. Sok helyre visszük, de még a Balatonra nem jutottunk el

– mesélte Mária, aki fia egyik nagy álmát váltja valóra azzal, hogy augusztus elején pár napra elmennek a Balatonra nyaralni.

A szülők mindent megtesznek gyermekükért Fotó: Olvasói

„Legfontosabb számukra az élményszerzés”

A szülők még rengeteg helyet szeretnének megmutatni fiuknak, hogy minél több élményben lehessen része. Az utazásaikhoz bármilyen segítséget szívesen fogadnak.

Nekünk az a lényeg, hogy együtt legyünk, minőségi időt töltsünk együtt, minél többet, mert az emlékeinket senki nem veszi el. Legfontosabb számukra az élményszerzés

– mondta Zsoltika édesanyja.