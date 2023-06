A kitűzött összeg több, mint fele összegyűlt SMA-s Tomika kezelésére

Annyira örülünk, hogy folyamatos haladásról számolhatunk be, hála Nektek, hétről hétre! Haladunk, és ez reménnyel tölt el minket! Nemrég elértük a nagy célunkat az összeg 60%-át! Tűzzünk hát ki új célt! Érjük el, hogy a hiányzó összeg végre ne 3-al, hanem 2-vel kezdődjön. Nem is vagyunk messze tőle, mert, ha találnánk 572 embert, aki 2.000 Forinttal támogatná Tomikát, már ezt az új célt is elérjük! A mai egyenlegünk 458.856.500 Forint, ami 2.561.086 Forinttal több, mint a vasárnapi! Hálásan köszönjük Nektek!