„Zente konkrétan szaladt az új sínben” - hihetetlen örömhírt jelentett be az SMA-s fiú édesanyja

Tömegközlekedéssel bejártuk Rómát, gyalogolunk szakadó esőben és tűző napon, mert Zentét (is) egyszerűen lenyűgözte a város történelme. Az új Segédeszközök idén is a Progettiamo Autonomiánál készültek, csak most a római kirendeltségben. Voltak nehezebb és felemelő pillanatok is. Például amikor Zente konkrétan szaladt az új sínben. Mindenesetre hálásan köszönjük Nektek ezeket a tárgyakat, mert az előző kinőtt darabok már nagyon kényelmetlen voltak számára!