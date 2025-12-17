RETRO RÁDIÓ

Varázslatos helyre vitték a szülei az SMA-val küzdő Zsoltikát - Fotók!

Zsoltikáék már nagyon várják a karácsonyt; a fiú most az adventi fényekben gyönyörködhetett. Az SMA-val küzdő fiúval nem egyszerű utazni, a szülők mégis magukkal viszik, hiszen minél többet szeretnének megmutatni neki a világból.

Szerző: KN
Létrehozva: 2025.12.17. 18:40
SMA betegség SMA Zsoltika karácsony

Varázslatos utazásra vitték a szülei az SMA-val küzdő Zsoltikát: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszatenyőn élő család ellátogatott a kiskunfélegyházi adventi vásárba. Zsoltika imád gyönyörködni a karácsonyi fényekben. A szülők mindenhova magukkal viszik a fiukat, hiába nem egyszerű vele utazni. Többek között speciális kerekesszék, lélegeztetőgép, és nyálszívó nélkül útnak sem indulhatnak.

SMA
Az SMA-val küzdő fiút elvitték a kiskunfélegyházi adventi vásárba Fotó: beküldött

SMA-s Zsoltika imád utazni 

A 18 éves Zsoltika születése óta rabja egy mozgásképtelen testnek, de a tudata ép. Nem képes járni és beszélni, valamint lélegeztetőgépre van kötve. Pislogással és hangokkal képes kommunikálni. A szülők tudják, hogy mikor tetszik és mikor nem tetszik neki valami, az igent és a nemet is képes pislogással, illetve hangokkal jelezni. Most a szüleivel a kiskunfélegyházi adventi vásárban járt, ahol imádta a varázslatos fényeket. 

„Nagyon szép volt minden, tetszett Zsoltikának is” - kezdte a fiú édesanyja, Török Mária. „Mi forralt bort ittunk és kürtöskalácsot ettünk, Zsoltika pedig megkóstolta a forrócsokit, de mértékkel, mert cukorbeteg és nagyon kell figyelnünk erre is.”

Zsoltikát gyomorszondán keresztül etetik, mivel szájon át nem képes táplálkozni. A szülők nem szeretnék, hogy mindenből kimaradjon, ezért megkóstoltatták vele a forró csokoládét, aminek nagyon örült. „Az íze miatt kapott egy kicsit a szájába és egy keveset a pocakba, a szondán keresztül.”

Zsoltika a szüleivel a vásárban Fotó: beküldött

A család már nagyon várja a karácsonyt, szeretnék meghitten tölteni.

„Itthon leszünk, társasjátékozunk, pihenünk és filmet nézünk. Egész évben rohanunk, most egy kicsit tudunk pihenni” - árulta el az anyuka.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan támogathatod Zsoltikát, hogy még több kalandban lehessen része. 

 

