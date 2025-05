„Egy évet jósoltak neki” – SMA-s Zsoltika rácáfolt az orvosokra, nem akármi történt vele

Az SMA-val küzdő Zsoltikának mindössze egy évet jósoltak az orvosok, de ő egy igazi hősként küzd az életben maradásért. A szülei is mindent megtettek érte, és még most is ápolják a nap 24 órájában. Fontosnak tartják, hogy minél több élményt éljen át Zsoltika, ezért ahová csak tudják, elviszik kirándulni.

SMA-s Zsoltika az állatkertben járt a családjával / Fotó: beküldött

„Közölték velünk, hogy meg fog halni”

Három hónapos korában derült ki, hogy ő SMA-s, akkor egy évet jósoltak neki; kilenc hónapos korában került lélegeztetőgépre, onnantól öt évet mondtak. Akkoriban még nem volt gyógyszer, nem volt semmi a betegségre, és közölték velünk, hogy meg fog halni. Fel sem fogtuk. Sokként ért bennünket, nem tudtunk vele hirtelen mit kezdeni

– emlékezett vissza az édesanya, Török Mária, aki számára kisfia a mindene. Zsoltika szerencsére rácáfolt a doktoraira.

Zsoltika az állatkertben / Fotó: beküldött



SMA-s Zsoltika imádta az állatkertet

A 17 éves fiú sosem tudott járni és beszélni, valamint lélegeztetőgéphez és kerekesszékhez van kötve. Mindössze a szemét tudja mozgatni, azzal képes kommunikálni. A szülők igyekeznek, hogy Zsoltika a körülményekhez képest jó életet élhessen. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszatenyőn élő család már eljutott az ország számos pontjára, köztük a Balatonhoz is; most a Fővárosi Állat- és Növénykertben jártak, ahol Zsoltika kiskorában volt először.

Rendkívül élvezte. Nagyon elfáradt, csak este hétre értünk haza, de nem bánja, mert nagyon tetszett neki

– mondta el a Metropolnak Mária. „Zsoltikának legjobban egy, a struccfélék családjába tartozó madár, a sisakos kazuár tetszett, mert olyan volt, mint a dínókorszakban a madarak.”