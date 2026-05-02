Most kaptuk: kigyulladt egy akácerdő

Mintegy hat hektáron akácerdő aljnövényzete ég Nyírtura és Nyírpazony között, a Libabokor közelében. A nyíregyházai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók két vízsugárral és háti permetezővel oltják a lángokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották - írja Katasztrófavédelem.