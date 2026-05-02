"Azt hittük, már nem lehet megmenteni!" - Villamosgázolás Újpesten: a síneken harcoltak az idős nő életéért

Szirénázásra és kiabálásra figyeltek fel az újpesti Nyár utcánál pénteken (április 1.), kora este. A környező házak lakásaiban élők egy emberként rohantak az ablakokhoz, ekkor tárult szemük elé a borzalom: a helyi villamos alatt ugyanis egy nő feküdt. Információink szerint a villamosgázolás a zebránál történt, az asszony a gyalogátkelőn haladt egyenesen a villamos elé. Bár csodával határos módon túlélte a gázolást, életveszélyesen megsérült.

A nő, bár súlyosan megsérült, túlélte a villamosgázolást / Fotó: Pexels (illusztráció)

A helyiek legtöbbje már csak a szirénázás hangjára kapta fel a fejét, mint mondták, ők azt hitték, hogy a baleset áldozata elhunyt:

Amikor odanéztem, azt láttam, hogy tűzoltók állnak mindenhol és mentősök guggolnak a földön. Volt ott egy nagy, ponyvához hasonló dolog. Ekkor azt hittük, hogy már nem lehetett az illetőt megmenteni

- mondta egy közelben élő nő. Információink szerint a gázolás idején rengetegen voltak az utcán, többen azonnal odarohantak a sérült nőhöz, ketten a kezét is fogták, amíg mások a mentőket értesítették. A tűzoltókkal és a rendőrökkel együtt perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a nő ellátását, a forgalmat pedig lezárták.

- Elgázolt egy embert a villamos Budapest IV. kerületében, a Nyár utcánál, a Tanoda térnél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - közölte korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Sok és pánikroham a sínek mellett

Információink szerint a nő nem egyedül sétált aznap, egy másik nővel ballagott, aki valósággal sokkot és pánikrohamot kapott a sínek mellett. Őt a közelben álló gyalogosok és környékbeliek igyekeztek megnyugtatni, a nő azonban teljesen kiborult, végig zokogott az ellátás alatt. Bár a nő súlyosan megsérült, csodával határos módon sikerült megmenteni az életét: az ellátás végén beemelték az esetkocsiba és kórházba szállították. Többek szerint azért élte túl a balesetet, mert a nő a villamos eleje alá szorult, így nem került teljesen a monstrum alá.