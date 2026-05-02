"Azt hittük, már nem lehet megmenteni!" - Villamosgázolás Újpesten: a síneken harcoltak az idős nő életéért

A villamos a kora esti órákban gázolta el a nőt, aki egyenesen a szerelvény elé lépett. Bár többen azt hitték, hogy a nő elhunyt, csodával határos módon túlélte a villamosgázolást. A vele sétáló ismerőse valóságos sokkot kapott a helyszínen, a környékbelieknek kellett lenyugtatnia.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 16:30
Szirénázásra és kiabálásra figyeltek fel az újpesti Nyár utcánál pénteken (április 1.), kora este. A környező házak lakásaiban élők egy emberként rohantak az ablakokhoz, ekkor tárult szemük elé a borzalom: a helyi villamos alatt ugyanis egy nő feküdt. Információink szerint a villamosgázolás a zebránál történt, az asszony a gyalogátkelőn haladt egyenesen a villamos elé. Bár csodával határos módon túlélte a gázolást, életveszélyesen megsérült. 

A nő, bár súlyosan megsérült, túlélte a villamosgázolást / Fotó: Pexels (illusztráció)

Csodával határos módon élte túl a villamosgázolást a nő

A helyiek legtöbbje már csak a szirénázás hangjára kapta fel a fejét, mint mondták, ők azt hitték, hogy a baleset áldozata elhunyt:

Amikor odanéztem, azt láttam, hogy tűzoltók állnak mindenhol és mentősök guggolnak a földön. Volt ott egy nagy, ponyvához hasonló dolog. Ekkor azt hittük, hogy már nem lehetett az illetőt megmenteni

 - mondta egy közelben élő nő.  Információink szerint a gázolás idején rengetegen voltak az utcán, többen azonnal odarohantak a sérült nőhöz, ketten a kezét is fogták, amíg mások a mentőket értesítették. A tűzoltókkal és a rendőrökkel együtt perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a nő ellátását, a forgalmat pedig lezárták.

- Elgázolt egy embert a villamos Budapest IV. kerületében, a Nyár utcánál, a Tanoda térnél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - közölte korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Sok és pánikroham a sínek mellett

Információink szerint a nő nem egyedül sétált aznap, egy másik nővel ballagott, aki valósággal sokkot és pánikrohamot kapott a sínek mellett. Őt a közelben álló gyalogosok és környékbeliek igyekeztek megnyugtatni, a nő azonban teljesen kiborult, végig zokogott az ellátás alatt. Bár a nő súlyosan megsérült, csodával határos módon sikerült megmenteni az életét: az ellátás végén beemelték az esetkocsiba és kórházba szállították. Többek szerint azért élte túl a balesetet, mert a nő a villamos eleje alá szorult, így nem került teljesen a monstrum alá. 

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni. Sokan azt is elmondták, hogy a gyalogoslámpa szerintük nagyon hosszan pirosan áll, így sokan fogják magukat, és elindulnak a tiltó jelzés ellenére is. Azt, hogy ez esetben mi történt, most a rendőrség vizsgálja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
