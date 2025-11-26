Tragédia: Halálra gázolt egy férfit a villamos Újpesten

Szerda délután a IV. kerületi, Szent István téri villamosmegállóban a villamos elgázolt egy férfit, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.

A IV. kerületi villamosmegállóban a menetrend szerint közlekedő villamos halálra gázolt egy férfit / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A férfi a gázolás következtében a sínre zuhant, majd a járőrök azonnal emelt szinten kezdték meg az újraélesztést. Végül a férfi a helyszínen életét vesztette a kiérkező mentősök szakszerű ellátása ellenére. A BRFK kijelentette, hogy nem indítottak eljárást, mivel idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló jeleket nem véltek felfedezni a helyszínen - írja az Origo.