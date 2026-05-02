Nyári Dia megrázó vallomása: "Nem az átlagos utat kaptuk!"

A bájos színésznő, Nyári Dia a kislánya, Emma első hónapfordulója kapcsán nem egy tökéletesre retusált fotót, hanem egy mélyen őszinte vallomást osztott meg: kendőzetlen stílusban mesélt arról, hogy az elmúlt hetek minden voltak, csak egyszerűek nem. Dia egy bátor képpel mutatta meg szülés utáni alakját, miközben sorai mögött komoly küzdelmek sejlenek fel.

Nyári Dia a kislánya születése óta eltelt egy hónapról vallott követőinek / Fotó: Markovics Gábor

Nyári Dia könyörtelen őszinteséggel vallott az elmúlt egy hónapról

A bejegyzéséből kiderül, hogy az anyaság első harminc napja embert próbáló feladat elé állította. Elárulta, hogy egy hónapja nem aludt egyhuzamban két óránál többet, és jelenleg „táplálékforrásként” üzemel. Ami azonban a leginkább megérintette a rajongókat, az a kórházi kezelésekre való utalás.

Emma egy hónapos!

Egy hónapja teljes a családunk

Egy hónapja nem alszom összefüggően 2 óránál többet.

Egy hónapja el sem tudom képzelni, hogy Ő nincs.

Egy hónapja üzemelek táplálékforrásként.

Egy hónapja szakadunk szét minden pillanatban, hogy a testvére ne érezze azt, hogy ő nem fontos.

Egy hónapja ünnepnap a hajmosás.

Egy hónapja többet voltam kórházban, mint eddig bármikor… tudtuk, hogy így lesz, majd jó lesz, jól leszünk! Valamiért nem az átlagos utat kaptuk. Talán mesélek majd róla, talán nem… még nem tudom. Az biztos, hogy már tudom, egyszer minden át nem aludt éjszaka véget ér, hamarabb lesz iskolás, mint azt fel tudnám fogni, és minden nehézség arra tanít meg, hogy jobban értékeljem a velük töltött pillanatokat. @syluette lőtt rólunk pár képet az utolsó pillanatokban, mikor együtt voltunk. Nagyon szerettem a szívem alatt hordani őt!

- írta terjedelmes sorait a bejegyzéshez a színésznő.

A kihívások ellenére Dia láthatóan minden erejével azon van, hogy egyensúlyt teremtsen, és kisfia ne érezze háttérbe szorulva magát a kishúga miatt. A fotón büszkén vállalta szülés utáni testét, és a sorai egyértelmű üzenetet közvetítenek, hogy a valóság sokkal fontosabb a közösségi média illúzióinál.

