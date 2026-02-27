Nyári Dia őszintén vallott a terhességéről: „Egyszerre érzem magam tramplinak, és a legnőiesebbnek a világon”

A Barátok közt egykori sztárja, Nyári Dia és férje 2016-ban ismerkedtek meg, és a szerelem villámgyorsan komolyra fordult. Egy évvel később, 2017-ben Dániel a szerelem városában, Párizs tette fel a nagy kérdést. A pár most pedig második gyermeküket várja.

Nyári Dia elmondta, néha bűntudatot tapasztal az érzései miatt Fotó: Markovics Gábor

Őszinte vallomást tett Nyári Dia

A boldog pár nem sokat várt a családalapítással sem, kapcsolatuk első évfordulója után úgy döntöttek, belevágnak a közös jövő legszebb kalandjába. 2018. július 16-án megszületett első gyermekük, Zétény, aki teljesen új fejezetet nyitott az életükben.

2025 decemberében bejelentették, hogy újabb örömhír érkezik a családba, Nyári Dia második gyermekét várja. A színésznő most Instagram-oldalán megnyílt a terhességéről és elárulta, rendkívül sok érzelem kavarog benne.

Aztán mikor arra gondolok hogy, jó lesz újra energikusnak lenni, és visszakapni az uralmat a testem felett, eszembe jut, hogy többet nem leszek már ketten, hogy ez életem egyik legmeghatározóbb időszaka, amiből már nincs sok hátra, és többet nem lesz ilyen, így hát beköszönt a bűntudat.

A színésznő megtapasztalja azokat az ellentétes érzéseket, amikkel sok várandós nő találkozik.

Egyszerre érzem magam tramplinak, és a legnőiesebbnek a világon. Egyszerre vagyok ideges, hogy még sehol nem tart a gyerekszoba, és érzem azt, hogy oh van még időnk… ennyi alatt egy színdarabot is összerakunk

A Barátok közt egykori sztárja elárulta követőinek, hogy még tanulja, miként legyen türelmesebb önmagával, és rajongóinak is azt tanácsolja, hogy legyenek megértőbbek és türelmesebbek a várandós nőkkel.