Nyári Dia is részt vett: Ki nem találod milyen színekben pompázott az egykori sörgyári pincerendszer - Galéria
Egészen más arcát mutatta a kőbányai pincerendszer: vibráló UV-fények és neonfényű folyosók várták a futókat, miközben a fehérben suhanó lányok lépteikkel megtörték a pincerendszer csendjét. Íme az idei Föld Alatti Futás legjobb pillanatai.
A kőbányai pincerendszert ismét a sportkedvelők vették birtokba. A futófesztiválon fent a szabadban és lent a pincében is ugyanolyan volt a hőmérséklet. Még a föld alatt is állandó, 6 fokos hőmérséklet fogadta a Föld Alatti Futáson résztvevőket.
Idén a „White Run” tematika jegyében a sötét járatokat nemcsak LED-es fények, hanem maguk a futók is bevilágították: a dresszkód szerint mindenkinek fehér ruhába kellett öltöznie.
Föld alatti futás: több mint egy évtizede kezdődött
- Az esemény központja, kőbányai Rottenbiller park volt, ahol már kora reggel mozdulni sem lehetett. A program a legkisebbekkel indult:
- a Manó,
- Mini és
- Maxi sprintfutamok során az óvodások és kisiskolások vehették birtokba a pályát, mielőtt a komolyabb távok indulói is megindultak volna az alagutakban.
Több mint 10 éve vagyunk ezen a helyszínen
– mesélte Varró Barbara, a szervező cég ügyvezetője. Hozzá tette, hogy a februári futást hagyományosan a farsangi, jelmezes hangulat járja át, míg a novemberi futás a Halloween jegyében telik, de minden alkalommal igyekeznek valami újat vinni a koncepcióba. Ezért lett idén a fehér szín a központban. Bár a rendezvényen profi futók is szép számmal képviseltették magukat, a verseny sokkal inkább szólt a futás közösségi élményéről, mintsem a rekordok megdöntéséről. Ezt erősítette meg Nyári Dia színésznő is, aki az Ötpróba nagyköveteként vett részt az eseményen.
Azt gondolom, hogy ezek a versenyek nem arra valók, hogy az ember megfussa élete legjobb idejét, mert ez nem ez a terep. Ezt élvezni kell
– mondta a színésznő, aki jelenleg kismamaként inkább lassított a tempón és a hosszú futásokat most rövid sétákra cserélte. Viszont már tervezi a visszatérést: „Alig várom, hogy a jövő szezonban, vagy akár a következő Halloween futáson már én is a mezőnnyel tarthassak.”
Kiemelte azonban, hogy elsődleges feladata a sport népszerűsítése és az emberek ösztönzése arra, hogy a mozgás az életük szerves részévé váljon.
Szeretném megmutatni, hogy nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy heti két-három alkalommal megmozduljunk
– vallja Nyári Dia.
A futók nagy része komolyan vette az idei tematikát: a fehér ruhák mellett fehér parókák, tütüszoknyák és komplett jelmezek tűntek fel a futókon.
Viki, István és Krisztina már rutinos indulóknak számít.
Már nem is számoljuk, hányadik futásunk volt ez
– mondta István. Viki pedig nevetve tette hozzá: „Nekem a nyolcmillió-hatszázhetvenkettedik!
Ez volt a felnőtt farsangunk, fehérbe öltöztünk
– mesélte nevetve Viki. „A férjem jegesmedve, itt van velünk egy földre szállt angyal, engem meg elütöttek és egy kis szellem lettem. De túléltem a futást, úgyhogy ez jó!” – tette hozzá.
Jó élmény volt. – ezt szinte minden résztvevő megerősítette. Talán azért, mert itt a gyerek sprintfutamoktól kezdve a félmaratoni távig mindenki legyőzhette a saját kihívását.
Szeretnéd megnézni a versenyen készült leglátványosabb pillanatokat? Kattints a galériánkra, ahol megmutatjuk, hogyan festettek a futók a verseny közben!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre