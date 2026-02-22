Nyári Dia is részt vett: Ki nem találod milyen színekben pompázott az egykori sörgyári pincerendszer - Galéria

A kőbányai pincerendszert ismét a sportkedvelők vették birtokba. A futófesztiválon fent a szabadban és lent a pincében is ugyanolyan volt a hőmérséklet. Még a föld alatt is állandó, 6 fokos hőmérséklet fogadta a Föld Alatti Futáson résztvevőket.

A föld alatti futás a volt Kőbányai Sörgyár pincerendszerének labirintusaiban zajlott Fotó: Metropol

Idén a „White Run” tematika jegyében a sötét járatokat nemcsak LED-es fények, hanem maguk a futók is bevilágították: a dresszkód szerint mindenkinek fehér ruhába kellett öltöznie.

Föld alatti futás: több mint egy évtizede kezdődött

Az esemény központja, kőbányai Rottenbiller park volt, ahol már kora reggel mozdulni sem lehetett. A program a legkisebbekkel indult:

a Manó,

Mini és

Maxi sprintfutamok során az óvodások és kisiskolások vehették birtokba a pályát, mielőtt a komolyabb távok indulói is megindultak volna az alagutakban.

Több mint 10 éve vagyunk ezen a helyszínen

– mesélte Varró Barbara, a szervező cég ügyvezetője. Hozzá tette, hogy a februári futást hagyományosan a farsangi, jelmezes hangulat járja át, míg a novemberi futás a Halloween jegyében telik, de minden alkalommal igyekeznek valami újat vinni a koncepcióba. Ezért lett idén a fehér szín a központban. Bár a rendezvényen profi futók is szép számmal képviseltették magukat, a verseny sokkal inkább szólt a futás közösségi élményéről, mintsem a rekordok megdöntéséről. Ezt erősítette meg Nyári Dia színésznő is, aki az Ötpróba nagyköveteként vett részt az eseményen.

Azt gondolom, hogy ezek a versenyek nem arra valók, hogy az ember megfussa élete legjobb idejét, mert ez nem ez a terep. Ezt élvezni kell

– mondta a színésznő, aki jelenleg kismamaként inkább lassított a tempón és a hosszú futásokat most rövid sétákra cserélte. Viszont már tervezi a visszatérést: „Alig várom, hogy a jövő szezonban, vagy akár a következő Halloween futáson már én is a mezőnnyel tarthassak.”

Kiemelte azonban, hogy elsődleges feladata a sport népszerűsítése és az emberek ösztönzése arra, hogy a mozgás az életük szerves részévé váljon.

Szeretném megmutatni, hogy nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy heti két-három alkalommal megmozduljunk

– vallja Nyári Dia.