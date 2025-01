Egész bunkerváros húzódik Budapest alatt - mutatjuk a rejtélyes földalatti világot!

Bunkerek húzódnak a föld alatt Budapest szerte - ez elsőre furcsának hangzik, de nem véletlenül alakították ki ezeket. Háborús időkben a bunkerek a védelmet szolgálták, többségük ma is ép és vészhelyzet esetén használni is lehetne. De vannak olyan föld alatti pincerendszerek is, amiket tárolás céljára alakítottak ki.

Bunkerek védték az emberek biztonságát a világháború alatt Fotó: Beküldött/A Felfedező - urbexes

Bunkerek vannak az egész város alatt

A bunkerek iránti igényt az első világháború bombázásai teremtették meg. A védelem mellett raktáraknak és irányítási pontoknak használták ezeket a létesítményeket. Sok városban létrehoztak ilyeneket, Budapest sem kivétel. A két világháború között házilag is készítettek az emberek légópincéket, több társasház pincéjében van ilyen kialakítva Budapesten. Közismert, hogy Budapesten több bunker található és sok össze is van kötve egymással, folyosókkal. A Várhegy alatt is rengeteg pince, barlang és járat található, de a második világháború alatt is több épült az alagút közelében, valamint bejárható Budafok és Kőbánya pincerendszere is. A metróalagutakat is úgy építették, hogy óvóhely funkciót is betölthetnek. Olyanok föld alatti járatok is vannak, amelyekről nem tudnak, a közelmúltban is fedeztek fel ilyeneket.

Nézzük meg, mit rejt a föld mélye Budapest alatt! Most bemutatunk 5+1 ilyen bunkert.

1. Szikla légvédelmi központ

Bunkerek vannak a sziklák alatt Fotó: orban lorant / Wikipédia

A Gellérthegy sziklái alatt egy kőbányából kivájt, többszintes bunker van. Az I. világháború előtt itt pinceraktárak húzódtak, ezeket bővítették ki a két világháború között. A bunker 30 centis ajtókkal van lezárva és titkos folyosó köti össze a közeli Sas-hegyen levő bunkerekkel. Innen irányították a magyar légierőt a II. világháború alatt.

2. Csepeli Tamariska bunker

A csepeli bunkert az 50-es években továbbfejlesztették Fotó: Tuszinger Karoly

Titkos bunkert rejt a csepeli Tamariska-domb is. Valószínűleg a második világháború idején alakították ki és az 50-es években továbbfejlesztették. Az emberek mellett ez anyagi javak mentésére is szolgált. A környékbeliek 56 őszén ide húzódtak be, most kiállításnak ad otthont.

3. Sziklakórház

Sziklakórház népszerű turista látványosság lett Fotó: Jászai Csaba / MTI

A Budai Vár alatt van a Sziklakórház. A II. világháború idején légoltalmi szükségkórház volt, majd 1956-ban is kórházként működött. Ma a Sziklakórház Atombunker Múzeum működik benne és látogatható, népszerű a turisták körében. Van, aki csak azért utazik Budapestre, hogy ezt a különleges helyet is láthassa.