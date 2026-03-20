Nyári Dia bármelyik percben szülhet, kislányával a pocakjában mulatott még egyet: „Arra nevelem, hogy viselje a hangzavart”
Kilenc hónapos terhesen, a szülés kapujában is pörög a színésznő! Nyári Dia hatalmas pocakkal jelent meg a budapesti éjszakában.
A szépséges színésznő, Nyári Dia 2025 decemberében izgatottan osztotta meg Instagram követőivel a csodálatos hírt, miszerint második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. A 31 éves Dia ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen amellett, hogy másodjára néz anyai örömök elé, kisfiát, Zétényt egy lánytestvérrel ajándékozza meg, amire szintén nagyon vágyott már kisfiús anyaként. A színésznő felhőtlen boldogságát misem igazolhatja jobban, hogy a minap egy esti rendezvényen jelent meg, ahol 9 hónpos terhesen exkluzív interjút adott lapunknak állapotáról.
- Nyári Dia 9 hónapos terhesen úgy gondolja, hogy gyermekét hozzá kell szoktatni a nyüzsgéshez
- Kisfia után lány gyermeket hord szíve alatt
- Dia őszintén vallott az első terhesség alatti fájdalmairól
Nyári Dia 9 hónapos terhesen is szórakozik
Lapunk megkérdezte Diát, hogy érzi magát, és hogy hogy bírja hatalmas pocakjával az esti rendezvényeket.
Azért hoztam el a kislányomat szórakozni, mert ezzel már arra nevelem, hogy viselje a hangzavart, és bármilyen körülmények között aludjon
– kezdte Nyári Dia, majd viccesen hozzátette:
Egyébként bármilyen meglepő, most alszik, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel most nagyon megzavartam őt. Amúgy ez az utolsó kiruccanásunk így együtt, és tekintve, hogy ő már a második gyerek, neki már egy kicsit erősebb családba kell belerázódnia, mint az elsőnek. Úgyhogy most biztosítottam afelől a kisfiamat, hogy nem kell teljesen felforgatni az életünket, attól még, hogy kistesója lesz, majd ő alkalmazkodik a mi családunkhoz, de azért természetesen mi is tiszteletben tartjuk egy csecsemőnek az igényeit és szokásait.
Dia azt is elárulta a Metropolnak, hogy sokkal jobban van mint az első várandósságánál, ami meglepi, hiszen eltelt már 8 év azóta.
Tök jól vagyok, pedig a kilencedik hónapban vagyok. Persze az időjárás azért kegyes hozzám, szóval az biztos nagyban megsegít, meg az, hogy nagyon sokat sportoltam a terhesség közben is, meg előtte is
Nyári Dia vallomása az első terhesség fájdalmairól
A színésznő egy korábbi interjúban elmesélte, hogy első szülése nem a szokásos fájdalmakkal járt, és hosszú órákon át tartott. Végül a vajúdás 20.órájában az orvos úgy döntött, hogy fájdalomcsillapítót ad a színésznőnek, aki végül császármetszéssel hozta világra kisfiát.
Azt terveztem, hogy érzéstelenítés nélkül hozom a világra, de sajnos nem jött össze. Megváltásnak éreztem, amikor a huszadik órában beadták az epiduláris érzéstelenítő injekciót. Az orvos pedig úgy látta jónak, ha sürgősségi császármetszést alkalmaz, mert ha Zétény még pár óra hosszat bent marad a hasamban, az már veszélyeztette volna mindkettőnk egészségét
– emlékezett vissza a hamarosan kétgyermekes anyuka, aki azt is elárulta, hogy a hercehurca miatt a nagyszülők, vagyis az ő, és párja, Dani szülei lemaradtak az eseményről.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
