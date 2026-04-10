Megszületett Nyári Dia második gyermeke! Itt az első fotó!

Nyári Dia 2025 decemberében osztotta meg Instagram-követőivel a hírt, miszerint második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. A 31 éves Dia ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen amellett, hogy másodjára néz anyai örömök elé, kisfiát, Zétényt egy lánytestvérrel ajándékozza meg.

Igazi hajas baba Nyári Dia kislánya.

Nyári Dia ezúttal is egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt követőivel! Megszületett a második gyermeke! A cuki fotón fia már a kezében tartja az újszülött kistesót, és még a kislány nevét is elárulta a sztáranyuka.

„Hát Szia Emma Panni” – írta Nyári Dia gyermekei közös fotójához, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

A kép alatt már özönlenek a gratulációk, amelyek közt az egyik Horváth Csenge, aki szintén nemsokára édesanya lesz. Sőt barátnői, Lékai-Kiss Ramóna és Mádai Vivien is szívecskékkel gratulált.



