Mondj nemet a háborúra és annak finanszírozására: töltsd ki a Nemzeti Petíciót!

A januárban indított Nemzeti Petíció visszaküldött íveinek száma már meghaladta az másfél milliót, miközben a kormány annak a visszaküldési határidejét meghosszabbította április 8-ig, hogy még ennél is többen élhessenek azzal a lehetőséggel, hogy nemet mondanak a háborúra és annak további finanszírozására, valamint arra is, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen.

A Nemzeti Petíció kitöltésével a magyarok kiállhatnak az ukrán zsarolás ellen (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

A magyar kormány megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Ennek kitöltésével nemet lehet mondani az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

Soha nem látott aktualitása van a nemzeti petíciónak

– írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán, ahol ezután arra kért mindenkit, hogy mondjon nemet a háború meghosszabbítására, annak finanszírozására, Ukrajna EU-tagságára és a magasabb rezsiárakra.

A petíció az ellenállás jele Brüsszel azon törekvéseivel szemben, hogy tovább finanszírozza az ukrán háborút. Emellett Európa jelenleg is energetikai válság fenyegeti, amely Magyarországot is érinti. Ennek fényében a Barátság kőolajvezeték elzárása és a Török Áramlat földgázvezetékének támadása nemcsak az ország energiaellátását, hanem szuverenitását is veszélyezteti.

Emellett az ukránok egyre intenzívebben fenyegetik és zsarolják Magyarországot, mert Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába – írja a Ripost.