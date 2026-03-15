Szijjártó Péter: Ha a Tisza alakít kormányt, akkor minden elvész

Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a március 15-én megrendezett Békemeneten mondott beszédében figyelmeztetett a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely áskálódására, és arra, hogy a Tisza Párt az ő bábjuk. Emiatt, ahogyan a márciusi ifjak idején, ma is külső nyomás alatt vagyunk. A nyomás annyira konkrét, hogy valójában zsarolásról beszélhetünk, hiszen az ukrán elnök miután nem tudta a kívánt hatást elérni országunk olajblokád alá helyezésével, halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt és családját, beleértve gyermekeit és unokáit is.

Szijjártó Péter beszédet mond a Békemeneten / Forrás: MW

Szijjártó Péter a Békemeneten: Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt!

Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere arra gondol, hogy ne hagyjuk, hogy Magyarországon alakítson kormányt az ukrán elnök. Ugyanis, ha a Tisza Párt kerül hatalomra, azzal gyakorlatilag ez fog történni, mert a Tisza a Brüsszel–Belrin–Kijev-tengelyt szolgálja a magyar érdekek helyett – hangsúlyozta a miniszter.

178 évvel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondtuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet, azt meghallják az egész világon: Brüsszelben, Berlinben, Kijevben – minden birodalmi palota beleremeg. 1848-ban tisztán szólt a szavunk: legyen béke, legyen szabadság. Ma is ezt akarjuk. A márciusi ifjak hőstettei után Magyarország ismét külső befolyás és nyomás alatt áll. Több mint négy éve reménytelen és értelmetlen háború zajlik a szomszédunkban. Milliók esnek áldozatul. Folyamatos a pusztítás és a rombolás, nyílt embervadászat zajlik az utcákon. Minden egyes nap, minden évben bele akarnak rángatni minket ebbe a háborúba

– mondta beszédében Szijjártó Péter, majd hozzátette az állandó nyomással kapcsolatban:

Mindennap zsarolnak minket. Négy éve mindennap óriási erőfeszítést teszünk azért, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, de ez nélkületek nem ment volna. Köszönjük a támogatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyomás, a provokáció és a zsarolás egyre durvább lesz. A Kijev–Brüsszel–Berlin-tengelyen döntés született: a pénzünket oda akarják adni az ukránoknak, Ukrajnát pedig be akarják vonni az Európai Unióba. Mi, magyarok erre egységesen és hangosan nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán háború nem a mi háborúnk:

Nincs közünk hozzá. Értünk, helyettünk nem kell harcolni. Semmivel sem tartozunk Ukrajnának: sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal. Brüsszelben, Berlinben és Kijevben pontosan tudják: amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarország kimarad a háborúból. Amíg ő van, nem adunk katonát, nem adunk pénzt, és Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozik az Európai Unióhoz. Mindezt az ellenfeleink pontosan tudják. Ezért kell arra számítani, hogy a következő négy hétben minden eddiginél durvább lesz a zsarolás. Azt akarják, hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon: ukrán párti kormányt, ukrán párti miniszterelnökkel. Semmilyen eszköztől sem fognak visszariadni.

Szijjártó Péter szerint a közelmúlt külföldi eseményei mind erről szóltak:

Münchenben eldöntötték, a Tisza Párttal leegyeztették, és olajblokádot hoztak létre. De mi nem ma kezdtük. Tartalékokat képeztünk, feltöltöttük a készleteket, a szlovákokkal és a szerbekkel megállapodtunk, és megvédtük magunkat. De itt az újabb kísérlet: most totális energiablokádot próbálnak. Most a török áramlattal próbálkoznak. Halálos fenyegetéseket küldenek: a miniszterelnököt, gyermekeit és unokáit is fenyegetik. De minket, magyarokat senki nem fenyegethet. Nem félünk az ukrán maffiától, sem az ukrán verőemberektől. Nem megyünk háborúba. Nem engedjük a magyar fiatalokat az ukrán frontra. Nem alakíthat Magyarországon Zelenszkij-kormányt egy színész, aki csaló. Az ukránok azt akarják, hogy az ellenzék nyerje a választást. Pontosan tudják: ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor Magyarországot is viszik a háborúba, de akkor minden elveszik. A feladat világos: itt mi vagyunk itthon. Magyarország a magyaroké. A jövőnkről csak a magyarok dönthetnek. Tisztelet a hősöknek, dicsőség Magyarországnak

– zárta nagy ívű összefüggéseket felvázoló beszédét Szijjártó Péter a Ripost szerint.