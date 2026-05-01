Magyar Péter a saját sógorából csinál igazságügyi minisztert
„Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!” – reagált a bejelentésre Rétvári Bence.
Nem éppen mellékes dolgot hallgatott el Magyar Péter, amikor bejelentette, kit kért fel a hamarosan felálló kormányában igazságügyi miniszternek. Melléthei-Barna Márton ugyanis azon túl, hogy a Tisza Párt egyik politikusa, Magyar Péter sógora is egyben, miután 2025 ősszel elvette a leendő miniszterelnök testvérét.
Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!
– reagált a fentiekre Rétvári Bence a közösségi oldalán, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szúrta ki. A KDNP frakcióvezetője felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke a kampányában azt ígérte, nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar család vasárnapi ebédlőasztalánál – mutatott rá.
A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás!
– írta Rétvári Bence. Hozzátette: ez már Brüsszelből nézve is jogállam.
A Magyar Nemzet megkereste a Tisza Pártot, nem érzik-e aggályosnak és összeférhetetlennek, hogy Magyar Péter a saját sógorát jelöli az igazságügyi tárca élére, ám egyelőre nem kaptak választ.
A jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért felelhet a sógor
„Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért” – közölte Magyar Péter a bejelentésében. A Tisza Párt elnöke elmondta: az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága, és azok működése politikamentes legyen.
Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – tette hozzá Magyar Péter.
Régi kapcsolat az övék
Eddig Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt jogi igazgatója volt, emellett ügyvéd és négy gyermek édesapja. A párt listájának a 23. helyén indult a választáson. A miniszteri cím várományosa már egyetemista kora óta ismeri Magyar Pétert, évfolyamtársak voltak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett 2004-ben. Pályafutását az Egyesült Államokban kezdte, majd 2005-ben visszatért Magyarországra dolgozni. A több mint egy évtizedes, nagyvállalati és nemzetközi környezetben töltött idő után 2020 elején alapította meg saját ügyvédi irodáját.
A párthoz már az induláskor csatlakozott Melléthei-Barna Márton, az első tíz belépő tag egyike volt. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választás előtt ő volt a Tisza delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban, ezt a tisztségét 2024. május 22. és 2024. június 19. között töltötte be. 2025-ben már nyilvánosan is ő volt a Tisza Párt jogi igazgatója, és ő vette át a Legyél a Változás Egyesület vezetését Tarr Zoltán alelnöktől. Amikor 2025-ben a Tisza elindította az egyéni választókerületekben a háromjelöltes előválasztását, Melléthei-Barna Márton is indult a Somogy 3-as körzetben, azonban végül nem őt választották, azonban listáról mandátumot szerzett – írja a Magyar Nemzet.
