Magyar Péter a saját sógorából csinál igazságügyi minisztert

Nem éppen mellékes dolgot hallgatott el Magyar Péter, amikor bejelentette, kit kért fel a hamarosan felálló kormányában igazságügyi miniszternek. Melléthei-Barna Márton ugyanis azon túl, hogy a Tisza Párt egyik politikusa, Magyar Péter sógora is egyben, miután 2025 ősszel elvette a leendő miniszterelnök testvérét.

Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!

– reagált a fentiekre Rétvári Bence a közösségi oldalán, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szúrta ki. A KDNP frakcióvezetője felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke a kampányában azt ígérte, nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar család vasárnapi ebédlőasztalánál – mutatott rá.

A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás!

– írta Rétvári Bence. Hozzátette: ez már Brüsszelből nézve is jogállam.

A Magyar Nemzet megkereste a Tisza Pártot, nem érzik-e aggályosnak és összeférhetetlennek, hogy Magyar Péter a saját sógorát jelöli az igazságügyi tárca élére, ám egyelőre nem kaptak választ.

A jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért felelhet a sógor

„Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért” – közölte Magyar Péter a bejelentésében. A Tisza Párt elnöke elmondta: az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága, és azok működése politikamentes legyen.

Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – tette hozzá Magyar Péter.