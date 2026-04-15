Magyar Péter: Kétharmadunk van, azzal bármi elintézhető

Magyarország leendő miniszterelnöke nem árul zsákbamacskát. A minap tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a választáson elért kétharmados többséggel bármit el tudnak intézni. A Tisza Párt elnöke ezen kívül vállalhatatlan hangnemben beszélt Magyarország köztársasági elnökéről is. Mutatjuk, hogy milyen hozzáállásra és milyen stílusra számíthatunk a következő években.

Magyar Péter, mint leendő miniszterelnök: Azzal bármi elintézhető

Magyar Péter fenyegetőzik! Ráadásul ezt már azelőtt elkezdte, hogy beiktatták volna a hivatalába. A hétfőn tartott nemzetközi sajtótájékoztatón több állami szerv vezetőjét és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felszólította, hogy mondjon le. Hozzátette: ha erre nem kerülne sor, akkor a megszerzett kétharmados többséggel bármit el tudnak intézni.

Magyar Péter legújabb one man show előadásában arról beszélt, hogy kétharmaduk van, amivel bármi elintézhető.

Kétharmados felhatalmazásunk van, ami feljogosít minket arra, hogy az alaptörvényt is módosítsuk. Azzal bármi elintézhető!

Tarr Zoltán előre szólt

A Tisza Párt vezetői egy tavaly nyári etyeki lakossági fórumon arról beszéltek, hogy a választás előtt nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert szerintük előbb „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Az adóemelésekről szóló beszédben a tiszás vezetők kiemelték azt is, hogy a részletekről nem beszélnek, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Orbán Viktor és kormánya többször figyelmeztette a választópolgárokat, hogy a Tisza Párt a magyar embereknek nem az igazi programjukat mondja, azzal majd csak a választások után fognak előállni.

Vállalhatatlan hangnem beszélt az államfőről

A Tisza Párt elnöke a hétfői monológjában azzal fenyegette az államfőt, hogy amennyiben Sulyok Tamás nem távozik magától, akkor meghozzák a szükséges intézkedéseket:

Nem szeretnék jogászkodni, főleg egy rossz zugügyvéddel, mint amilyen a köztársasági elnök.

De nem ez volt az egyetlen elfogadhatatlan hangvételű jelző, amit az állam vezetőjének címzett:

A köztársasági elnök hallgatott, mint az a bizonyos dolog a szatyorban. Ez nem köztársasági elnök.

Ezek tehát jól mutatják, hogy milyen stílusú embert választottak az emberek Magyarország miniszterelnökének, valamint azt is előrevetíti, hogy mire számíthatnak tőle a magyar emberek a következő években – írja a Ripost.