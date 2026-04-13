RETRO RÁDIÓ

Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről

Magyar Péter hozzájárulna, hogy az Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 21:01
Módosítva: 2026.04.13. 21:05
Magyar Péter ukrajna fidesz kijev orbán viktor

"Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről, aki ma világossá tette, hogy ő annak ellenére is hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatáshoz, hogy az ukránok még mindig nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket" - jelentette be a közösségi oldalán Deák Dániel.

Választás 2026 Magyar Péter
A Fidesz előre megmondta, Magyar Péter most beismerte / Fotó: MW

Magyar Péter hozzájárulna, hogy az Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését

Deák Dániel ezután elmondta, a hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.

Mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot

- tette hozzá.

Mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve. Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak

- zárta a bejegyzését.

Mindeközben a HírTv-n is elmondták: Magyar Péter hozzájárulna, hogy az Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését. A Kijevnek szánt hadikölcsönt Orbán Viktor még azért vétózta meg, mert Zelenszkij olajblokád alá helyezte Magyarországot. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu