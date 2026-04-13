"Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről, aki ma világossá tette, hogy ő annak ellenére is hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatáshoz, hogy az ukránok még mindig nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket" - jelentette be a közösségi oldalán Deák Dániel.

Deák Dániel ezután elmondta, a hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.

Mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot

- tette hozzá.

Mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve. Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak

- zárta a bejegyzését.

Mindeközben a HírTv-n is elmondták: Magyar Péter hozzájárulna, hogy az Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését. A Kijevnek szánt hadikölcsönt Orbán Viktor még azért vétózta meg, mert Zelenszkij olajblokád alá helyezte Magyarországot.