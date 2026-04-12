Orbán Viktor gratulált az ellenfélnek, és azt üzente: mi soha nem adjuk fel!
A miniszterelnök a Fidesz eredményváróján szólalt meg a választások után.
„A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam” – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában, a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását.
Orbán Viktor hangsúlyozta: továbbra is a hazájukat fogják szolgálni
Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni
– jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni
– jelentette ki Orbán Viktor.
Mi soha nem adjuk fel!
– tette hozzá a Fidesz elnöke.
Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.
Mindehhez Magyar Péter ezt fűzte hozzá a közösségi oldalán:
Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre