Orbán Viktor gratulált az ellenfélnek, és azt üzente: mi soha nem adjuk fel!

„A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam” – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában, a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását.

Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján szólalt meg / Fotó: Polyák Attila

Orbán Viktor hangsúlyozta: továbbra is a hazájukat fogják szolgálni

Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni

– jelentette ki Orbán Viktor.

Mi soha nem adjuk fel!

– tette hozzá a Fidesz elnöke.

Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.

Mindehhez Magyar Péter ezt fűzte hozzá a közösségi oldalán:

Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz.



