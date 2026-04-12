Orbán Viktor gratulált az ellenfélnek, és azt üzente: mi soha nem adjuk fel!

A miniszterelnök a Fidesz eredményváróján szólalt meg a választások után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 22:21
Módosítva: 2026.04.12. 23:05
orbán viktor fidesz tisza párt Választás 2026

„A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam” – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában, a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását. 

Orbán Viktor a Fidesz eredményváróján szólalt meg / Fotó: Polyák Attila

Orbán Viktor hangsúlyozta: továbbra is a hazájukat fogják szolgálni

Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– jelentette ki Orbán Viktor. 

A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni 

– jelentette ki Orbán Viktor. 

Mi soha nem adjuk fel!

 – tette hozzá a Fidesz elnöke. 

Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van. 
Mindehhez Magyar Péter ezt fűzte hozzá a közösségi oldalán:

Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz.


 

 

