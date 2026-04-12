Orbán Viktor: 2,5 millió szavazó bízott bennünk

Orbán Viktor a Bálnában mondott beszédet a választás estéjén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 21:32
Módosítva: 2026.04.12. 21:50
Megszólalt a Fidesz-KDNP eredményváróján a Bálnában Orbán Viktor

Fotó: MW

Orbán Viktor ekkor elmondta, a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos.

A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes párt elnökének gratuláltam. Nektek, Önöknek köszönöm a rengeteg munkát, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Van is ennek látszatja, hiszen 2 és fél milliós szavazót sikerült összegyűjtenünk, 2 és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is

- jelentette be Orbán Viktor, kiemelve, a határon túliak számíthatnak rájuk.

Hogy a hazánk és a nemzet sorsára mit jelent az eredmény és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, majd az idő eldönti. Mi ellenzékből is a hazánkat és magyar nemzetet fogjuk szolgálni

- tette hozzá. 

A feladat, amely előttünk áll, világos: a kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat, ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. Kétmillió ötszázezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen: soha nem fogjuk őket cserben hagyni

- húzta alá. 

Talán mondanom sem kell, több mint harminc éve vagyunk együtt, éltünk már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket, de egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel soha, soha, soha, de soha. Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újraindul a munka. Ebben mindenkire, mind a kettőmillió ötszázezer szavazónkra számítok

- hangsúlyozta Orbán Viktor, aki végezetül sok erőt, jó egészséget, és a mainál szebb estéket kívánt.

 

