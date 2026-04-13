Megszólalt Orbán Viktor: Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

Tisztelt honfitársaim! Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2.250.000 szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak! 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég. De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult. Hajrá, Magyarország!