Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Megszólalt Orbán Viktor: Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

Így üzent a magyaroknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 19:50
Módosítva: 2026.04.13. 19:56
magyarország fidesz orbán viktor

A közösségi oldalán közzétett videóban üzent Orbán Viktor, amelyben nagy bejelentést is tett.

Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezt mondta el Orbán Viktor

Kezdődik a munka. Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

- írta a posztjában.

Tisztelt honfitársaim! Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2.250.000 szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak! 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég. De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket  és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult. Hajrá, Magyarország!

- jelentette be Orbán Viktor.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu