Nem kér bocsánatot a Tisza az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt + Videó
Magyar Péterék nem fogadják el a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálati eredményeit.
Nem kér elnézést a Tisza Párt az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt – hangzott el a Hír TV híradójában. Magyar Péter és a Tisza Párt a választási kampányban heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a kormány tudtával a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos szabálytalanságok történtek. Még petíciót is indítottak az ügyben, azonnali független hatósági vizsgálatot és a felelősök megnevezését követelve – írja a Magyar Nemzet.
Porcher Áron, a párt egyik megválasztott országgyűlési képviselője a csatornának azt mondta:
nem fognak bocsánatot kérni, és a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálatát sem fogadják el.
A tiszás politikus szerint a Greenpeace nem egy független szervezet.
A hamis híresztelésekre cáfolt rá az a jelentés, amelyet a Greenpeace tett közzé a választást követően.
Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében
– közölte a szervezet, amely még márciusban végzett ellenőrzéseket.
A Greenpeace Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén vett mintákat.
