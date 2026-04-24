Nem kér bocsánatot a Tisza az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt + Videó

Magyar Péterék nem fogadják el a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálati eredményeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 13:29
Módosítva: 2026.04.24. 15:12
Magyar Péter tisza párt samsung

Nem kér elnézést a Tisza Párt az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt – hangzott el a Hír TV híradójában. Magyar Péter és a Tisza Párt a választási kampányban heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a kormány tudtával a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos szabálytalanságok történtek. Még petíciót is indítottak az ügyben, azonnali független hatósági vizsgálatot és a felelősök megnevezését követelve – írja a Magyar Nemzet.

Porcher Áron, a párt egyik megválasztott országgyűlési képviselője a csatornának azt mondta:

nem fognak bocsánatot kérni, és a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálatát sem fogadják el.

A tiszás politikus szerint a Greenpeace nem egy független szervezet.

A hamis híresztelésekre cáfolt rá az a jelentés, amelyet a Greenpeace tett közzé a választást követően.

Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében

– közölte a szervezet, amely még márciusban végzett ellenőrzéseket.

A Greenpeace Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén vett mintákat.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu