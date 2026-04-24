Nem kér bocsánatot a Tisza az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt + Videó

Nem kér elnézést a Tisza Párt az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt – hangzott el a Hír TV híradójában. Magyar Péter és a Tisza Párt a választási kampányban heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a kormány tudtával a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos szabálytalanságok történtek. Még petíciót is indítottak az ügyben, azonnali független hatósági vizsgálatot és a felelősök megnevezését követelve – írja a Magyar Nemzet.

Porcher Áron, a párt egyik megválasztott országgyűlési képviselője a csatornának azt mondta:

nem fognak bocsánatot kérni, és a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálatát sem fogadják el.

A tiszás politikus szerint a Greenpeace nem egy független szervezet.

A hamis híresztelésekre cáfolt rá az a jelentés, amelyet a Greenpeace tett közzé a választást követően.

Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében

– közölte a szervezet, amely még márciusban végzett ellenőrzéseket.

A Greenpeace Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-feldolgozó üzemének környékén vett mintákat.