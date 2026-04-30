Hatalmas teljesítmény: A várakozásoknál nagyobb növekedéssel adja át a gazdaságot az Orbán-kormány

A KSH legfrissebb adatai szerint a magyar GDP éves összevetésben 1,7 százalékkal bővült, ami az elmúlt évek legerősebb gazdasági növekedési ütemét jelenti. Az elemzők jóval kisebb növekedésre számítottak, a leköszönő kormány ezzel viszonylag stabil gazdasági dinamikát adhat át a Tisza Párt számára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 09:45
Módosítva: 2026.04.30. 10:57
A Világgazdaság által megkérdezett elemzők szerint az idei első negyedévben talán biztató hírek érkeznek a magyar gazdaságból: a konszenzus szerint az előző év azonos időszakához képest 1,0 százalékkal, míg a tavalyi utolsó negyedévhez viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedhetett a GDP. Ma reggel azonban közölte a Központi Statisztikai Hivatal az idei első negyedéves GDP-adatokat, amelyek alapján újabb képet kaphatunk a magyar gazdaság állapotáról – írja a Magyar Nemzet. 

Hogy alakul a GDP?
Hogy alakul a GDP?

Ez a friss GDP-adatok tanulsága

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adatai alapján 2026 első negyedévében a bruttó hazai termék volumene – mind a nyers, mind a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint –

 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékos bővülést mutatott. 

A növekedést elsősorban a szolgáltatási szektor hajtotta, ezen belül is kiemelkedően a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív területek teljesítménye. Emellett hosszabb idő után az ipar is érdemben hozzájárult a GDP bővüléséhez, immár pozitív irányban befolyásolva a gazdaság alakulását.

Dr. Horváth Diána, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Senior elemzője szerint a pozitív adat hátterében főleg a szolgáltatások kedvező teljesítménye húzódott meg, azon belül is 

  • a szakmai, 
  • tudományos, 
  • műszaki 
  • és adminisztratív tevékenységek növekedtek a leginkább. 

A szolgáltatások kapcsán a fogyasztás szerepét érdemes kiemelni: a családtámogatások bővülése, a vásárlóerő javulása, a dinamikus béremelések, valamint a mérséklődő infláció nyomán mind hozzájárulhattak a költések növekedéséhez. Az első negyedévben már az ipar hozzájárulása is pozitívvá vált a gyors tájékoztató szerint, itt azonban befolyásoló tényező lehet a korábbi időszak kedvezőtlen teljesítménye is.

Az óvatosság nem árt

A kedvező adat ellenére azonban nem árt az óvatosság. A február végén kirobbant közel-keleti konfliktus hatása még az első negyedéves adatokban csak kismértékben jelenhetett meg, a későbbiek során azonban várhatóan egyre erőteljesebben érezteti majd negatív hatásait. Még ha sikerülne is a közeljövőben lezárni a háborút és megnyílna a Hormuzi-szoros, az energetikai infrastruktúra sérüléseit hosszabb idő helyreállítani. Ezen tényezők pedig érdemben emelik az energia árát, ami fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba, és az infláció gyorsulását, az óvatosság fokozódását vonja maga után. A fogyasztás ennélfogva a korábban vártnál alacsonyabb szinten alakulhat, ugyanakkor változatlanul a gazdaság fő hajtóereje maradhat. 

A külső kereslet kapcsán ugyancsak kedvezőtlen hírek érkeztek, legnagyobb felvevőpiacunkon, a német gazdaságban a kormányzati várakozásokat az idei évre jelentősen visszavágták, mindössze 0,6 százalékos növekedést várnak a korábbi 1,3 százalék helyett, míg jövőre is csupán 0,9 százalékos dinamikát prognosztizálnak a megelőző előrejelzés 1,4 százalékával szemben. Ez pedig az exportteljesítményre és a beruházási hajlandóságra is kedvezőtlenül hat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
