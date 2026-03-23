Orbán Viktor: Áprilisban a jövőnkről döntünk
Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt összejátszik egymással. Orbán Viktor szerint fontos megértenünk, hogy áprilisban hatalmas a tét.
„Áprilisban a jövőnkről döntünk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Nem engedjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon! Április 12-én a Fidesz a biztos választás
– tette hozzá a kormányfő a hódmezővásárhelyi állomását követően.
