Sorsdöntő választás előtt állunk: a budapestiek pénze és biztonsága múlik rajta
Áprilisban országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A választás eredménye a fővárosiak életét nagyban befolyásolni fogja, Budapesten csapódhat le minden.
A képviselők személye, a háború kérdése, a migráció és a fejlesztési források mind olyan tényezők, amelyek különösen a fővárosban éreztetik hatásukat. A választás nemcsak arról szól, ki alakít kormányt: a budapestiek mindennapjait is közvetlenül befolyásolja az áprilisi választások eredménye.
A közelgő 2026-os országgyűlési választás tétje Budapesten jóval túlmutat az országos politikai erőviszonyokon. A főváros sajátos helyzete miatt a választási eredmények közvetlen hatással lehetnek a budapestiek mindennapi életére, legyen szó fejlesztésekről, biztonságról vagy akár a megélhetési lehetőségekről.
Nemcsak az számít, ki alakít kormányt, hanem az is, hogy az egyes budapesti választókerületekben kik jutnak mandátumhoz. Az országgyűlési képviselők ugyanis kulcsszereplők: ők tartják a kapcsolatot a minisztériumokkal, lobbiznak beruházásokért, és politikai súlyukkal képesek előmozdítani vagy éppen hátráltatni egy-egy kerület fejlődését. Egy városrész szempontjából ezért egyáltalán nem mindegy, mennyire van „vonalban” a képviselő a döntéshozókkal és mennyire tartja fontosnak kiállni a kerületében élőkért. Budapest különleges politikai terep, hiszen három különböző szintű vezetés van: a kormány, a fővárosi vezetés és a kerületek polgármesterei illetve képviselői.
A választás egyik legfontosabb kérdése: háború vagy béke. Szakértők szerint egy esetleges konfliktus a fővárost érintené a legérzékenyebben. A történelem során ugyanis a háborús csapások leggyakrabban a fővárosokat sújtották, és itt keletkeztek a legnagyobb károk is.
Emellett gazdasági következményekkel is számolni kell. Ha az ország háborús kiadásokra kényszerülne, az elvonhatná a forrásokat a budapesti fejlesztésektől és kevesebb pénz jutna utakra, felújításokra és közszolgáltatásokra.
Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője a Metropolnak úgy fogalmazott:
Én azt gondolom, hogy mind a háború, mind ez az egész ukrán fenyegetettség, mind pedig az, hogy az elmúlt 16 évünk egy jólétbe telt, prosperitásba telt, ezért szerintem ki kell állni, mert ha ne adja Isten, ez a pojáca nyerne, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly veszélybe kerülne ez az ország. Szerintem méltatlan, hogy egy ilyen személy lehet Magyarországon miniszterelnök-jelölt.
A választás eredményei múlik az is, hogy beengedjük-e a migránsokat
A migráció kérdése szintén kiemelten érinti a fővárost, mert ha a brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, akkor ők beengedik a bevándorlókat is. A Nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a bevándorlók többsége a nagyvárosokban jelenik meg, ahol gyorsabban alakulhatnak ki társadalmi feszültségek. Budapest esetében ez különösen érzékeny pont, hiszen a város egyik legfontosabb vonzereje jelenleg a biztonság.
Ha ez a biztonságérzet csökkenne, az közvetlenül hatna a turizmusra, valamint a vendéglátó- és szolgáltató szektorra is, amely több tízezer ember megélhetését biztosítja.
A választás tétjét a hétköznapi emberek is érzik. Kovács Klára, egy budapesti nyugdíjas, aki korábban a Szemere iskolában tanított, így nyilatkozott lapunknak:
Mindeneknél fontosabb az, hogy Brüsszel milyen rossz diktátumot ad a magyar népnek, és személyesen Orbán Viktor az, aki mindent elkövet a magyar nép érdekében, a hazáért. Én 500 forint fizetést kaptam annak idején, és ma már milliókról hall az ember. Ő végigvitte a fiatalok támogatásától kezdve a lakásügyeket, a nyugdíjakat és a munkahelyteremtést. Orbán Viktor minden korosztállyal nagyon kitartóan foglalkozik. Zelenszkij kitalálja az őrültségeket, de azt nem veszik figyelembe, hogy Magyarország mennyit segített az ukrán népnek. A magyar fiatalok jövőjétől nem szabad elvonni pénzt a háborúra.
A budapestiek számára tehát hatványozottan igaz az, hogy nagy tétje van a mostani választásoknak. A szuverenitás megőrzése és a háborúból való kimamaradás miatt nagyon fontos, hogy minden szavazásra jogosult budapesti elmenjen szavazni. A választás tétje az, hogy egy magyar érdekek alapján cselekvő nemzeti és szuverén kormány marad-e, vagy pedig jön egy brüsszeli, kijevi és berlini utasításokat végrehajtó bábkormány.
Hírlevél-feliratkozás
