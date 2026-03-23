Sorsdöntő választás előtt állunk: a budapestiek pénze és biztonsága múlik rajta

A képviselők személye, a háború kérdése, a migráció és a fejlesztési források mind olyan tényezők, amelyek különösen a fővárosban éreztetik hatásukat. A választás nemcsak arról szól, ki alakít kormányt: a budapestiek mindennapjait is közvetlenül befolyásolja az áprilisi választások eredménye.

A választások eredményén sokkal több minden múlik, mint azt elsőre gondolnánk Fotó: Lehoczky Péter

A közelgő 2026-os országgyűlési választás tétje Budapesten jóval túlmutat az országos politikai erőviszonyokon. A főváros sajátos helyzete miatt a választási eredmények közvetlen hatással lehetnek a budapestiek mindennapi életére, legyen szó fejlesztésekről, biztonságról vagy akár a megélhetési lehetőségekről.

Nemcsak az számít, ki alakít kormányt, hanem az is, hogy az egyes budapesti választókerületekben kik jutnak mandátumhoz. Az országgyűlési képviselők ugyanis kulcsszereplők: ők tartják a kapcsolatot a minisztériumokkal, lobbiznak beruházásokért, és politikai súlyukkal képesek előmozdítani vagy éppen hátráltatni egy-egy kerület fejlődését. Egy városrész szempontjából ezért egyáltalán nem mindegy, mennyire van „vonalban” a képviselő a döntéshozókkal és mennyire tartja fontosnak kiállni a kerületében élőkért. Budapest különleges politikai terep, hiszen három különböző szintű vezetés van: a kormány, a fővárosi vezetés és a kerületek polgármesterei illetve képviselői.

A választás egyik legfontosabb kérdése: háború vagy béke. Szakértők szerint egy esetleges konfliktus a fővárost érintené a legérzékenyebben. A történelem során ugyanis a háborús csapások leggyakrabban a fővárosokat sújtották, és itt keletkeztek a legnagyobb károk is.

Emellett gazdasági következményekkel is számolni kell. Ha az ország háborús kiadásokra kényszerülne, az elvonhatná a forrásokat a budapesti fejlesztésektől és kevesebb pénz jutna utakra, felújításokra és közszolgáltatásokra.

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője a Metropolnak úgy fogalmazott:

Én azt gondolom, hogy mind a háború, mind ez az egész ukrán fenyegetettség, mind pedig az, hogy az elmúlt 16 évünk egy jólétbe telt, prosperitásba telt, ezért szerintem ki kell állni, mert ha ne adja Isten, ez a pojáca nyerne, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly veszélybe kerülne ez az ország. Szerintem méltatlan, hogy egy ilyen személy lehet Magyarországon miniszterelnök-jelölt.

A választás eredményei múlik az is, hogy beengedjük-e a migránsokat

A migráció kérdése szintén kiemelten érinti a fővárost, mert ha a brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, akkor ők beengedik a bevándorlókat is. A Nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a bevándorlók többsége a nagyvárosokban jelenik meg, ahol gyorsabban alakulhatnak ki társadalmi feszültségek. Budapest esetében ez különösen érzékeny pont, hiszen a város egyik legfontosabb vonzereje jelenleg a biztonság.