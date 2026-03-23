A Fidesz tábora sorra bebizonyítja, ők a csendes többség, míg a Tisza Párt folyamatosan hergel

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 13:40
Módosítva: 2026.03.23. 14:16
Vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök Hódmezővásárhelyen folytatta az országjárását, ahol ismét több ezer fős tömeg fogadta. A kormányfő Lázár János után tartott beszédet, aminek a során tiszás tüntetők gyűltek össze, hogy provokálják az ott lévő békés jobboldalikat és Orbán Viktort is, akinek még a beszéde közben is a tiszás hergelést kellett hallgatnia. Azonban a miniszterelnök frappánsan reagált az eseményekre – írja a Bors.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nem irigylem szegény tiszásokat ott hátul. Az arány éppen megfelel! Ők vannak százan, mi háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz!

– reagált a tiszás provokálókra Orbán Viktor, majd arra emlékeztetett, hogy a március 15-i Békemenet óta kiderült, hogy „egészen más a leányzó fekvése”, hiszen azóta tisztán látszik, hogy a jobboldaliak vannak többen mindenhol. 

Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot, mindennap megyünk és megyünk. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel szeretnénk újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket

– tette hozzá a kormányfő. 

Halálosan megfenyegették Orbán Viktort a tiszás aktivisták

A Tisza Párt hergelése egyre durvább mértékeket ölt, ugyanis tegnap robbant hír, miszerint az egyik legaktívabb tiszás csoportban arról értekeztek Magyar Péter szimpatizánsai, hogy milyen módszerekkel kellene kivégezni a miniszterelnököt. Sőt, a szóban forgó Facebook-csoportnak  többek mellett állítólag a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián is a tagja. Erről a Tűzfalcsoport oldala számolt be, akik közzétették szinte az összes olyan hozzászólást, amiben Orbán Viktor megöléséről beszélgettek az agresszív tiszások. 

Ezeket a hozzászólásokat ráadásul egy olyan bejegyzés alá írták, amelyben a posztoló Orbán Viktorról osztott meg egy képet, amin a miniszterelnök arcán egy célkereszt látható. A számos komment közül egy igazán kiemelkedik. Ez pedig Sz. László nevéhez fűződik. A vállalkozó férfi ukrán mesterlövészekkel öletné meg a kormányfőt.

Ebből is látszik, hogy Magyar Péter olyannyira felhergelte a szimpatizánsait, hogy már egyáltalán nem ismerik a határokat és akkora bennük a gyűlölet, hogy akár polgárháborúra is készek lennének, ha az áprilisi országgyűlési választásokat a Tisza Párt elveszítené. Erről pedig nyíltan is beszélnek. A Tisza Párt március 15-én tartott rendezvényén többeket arról kérdeztek, mit tennének, ha a Fidesz–KDNP nyerné meg a választásokat. A válaszok egyszerűen félelmetesek voltak, ugyanis Magyar Péter szavazói azt hangoztatták, hogy polgárháborút akarnak kirobbantani április 13-án.

Polgárháború. Látom a digitális oldalakon a megmozdulásokat. Valamelyik nap volt a TikTokon egy férfi, aki kijött a börtönből. Nincs vesztenivalója, azt mondta, hogy fegyvert adnak neki, mondják neki, hogy lőjön, csak a családját támogassák utána

– jelentette ki egy férfi. 

Amíg a Tisza Párt gyűlölettel és hergeléssel építi a „szeretetországát”, addig a jobboldali közösség, élén Orbán Viktorral folyamatosan azon dolgozik, hogy az országban békésen éljenek egymás mellett az emberek. Ez a Békemenetből is jól látszik, hiszen ott több százezer ember mocskolódás és hergelés nélkül vett részt a rendezvényen. 

 

 

 

 

 

