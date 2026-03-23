Szentkirályi Alexandra: Ezt nem fogjuk hagyni!

„Elfogadhatatlan, hogy Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje és annak sorosista »újságíró« barátja külföldi titkosszolgálatokkal összejátszva hallgatták le a magyar külügyminisztert!” – írja Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Majd így folytatja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Magyar Pétert, aki a kormányváltás reményében nyíltan összejátszik a brüsszeli és kijevi vezetőkkel, most a Tisza Párt legbelső köreihez tartozó újságíró buktatta le. Panyi Szabolcs bevallotta, hogy már hosszú évek óta külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, akiknek segített lehallgatni Szijjártó Péter külügyminisztert, a segítségéért cserébe pedig ő is hozzájutott a megszerzett információkhoz.”

Hozzátette: „Az újságíró elismerte, hogy szorosan együttműködik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltjével, és egy Tisza-kormány esetén hozzáférése lenne bármely külügyi információhoz, eldönthetné ki dolgozzon ott, és befolyása lenne a párton belül meghozott döntésekre is. Panyi, a Soros-hálózat által finanszírozott és kitüntettet újságíró, korábban Orbán Anita kampánycsapatának tagja volt, és még most is segíti szakmailag az Ukrajna NATO- és EU-tagságát szorgalmazó tiszás politikust.

Most mindannyian lebuktak: ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor a magyar külügy onnantól nem Magyarország, hanem külföldi érdekeket szolgálna.”

Végül így zárta szavait Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán:

„Ezt nem fogjuk hagyni! Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége! A Fidesz a biztos választás!”