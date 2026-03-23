Szentkirályi Alexandra: Ezt nem fogjuk hagyni!

Hosszú bejegyzést tett közzé a politikus a lehallgatási botrány kapcsán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 15:28
Módosítva: 2026.03.23. 15:32
„Elfogadhatatlan, hogy Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje és annak sorosista »újságíró« barátja külföldi titkosszolgálatokkal összejátszva hallgatták le a magyar külügyminisztert!” – írja Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

„Elfogadhatatlan!" – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a lehallgatási botrány kapcsán (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Majd így folytatja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Magyar Pétert, aki a kormányváltás reményében nyíltan összejátszik a brüsszeli és kijevi vezetőkkel, most a Tisza Párt legbelső köreihez tartozó újságíró buktatta le. Panyi Szabolcs bevallotta, hogy már hosszú évek óta külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, akiknek segített lehallgatni Szijjártó Péter külügyminisztert, a segítségéért cserébe pedig ő is hozzájutott a megszerzett információkhoz.”

Hozzátette: „Az újságíró elismerte, hogy szorosan együttműködik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltjével, és egy Tisza-kormány esetén hozzáférése lenne bármely külügyi információhoz, eldönthetné ki dolgozzon ott, és befolyása lenne a párton belül meghozott döntésekre is. Panyi, a Soros-hálózat által finanszírozott és kitüntettet újságíró, korábban Orbán Anita kampánycsapatának tagja volt, és még most is segíti szakmailag az Ukrajna NATO- és EU-tagságát szorgalmazó tiszás politikust.
Most mindannyian lebuktak: ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor a magyar külügy onnantól nem Magyarország, hanem külföldi érdekeket szolgálna.”

Végül így zárta szavait Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán:
„Ezt nem fogjuk hagyni! Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége! A Fidesz a biztos választás!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
