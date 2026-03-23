Ukrajnából üzentek a magyar választóknak: Jaros nyíltan kampányol Magyar Péter mellett

Új szintre léptek az ukránok, már nyíltan is beleszólnak a magyar választásokba: Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra szólította fel a magyar választókat, hogy a következő választáson váltsák le a jelenlegi kormányt, tehát szavazzanak Magyar Péterre.

Magyar Péter mellett kampányol Dmitro Jaros

A katonai vezető üzenetében egyértelműen olyan politikai fordulatot sürgetett, amely szerinte „helyreállítaná a baráti viszonyt az ukránokkal”. Bár pártot név szerint nem említett, kijelentései alapján világos, hogy az ellenzéki térfélen mozgó Magyar Péter irányába tett gesztust.

Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol!

– jelentette ki Orbán Viktor egy hete közzétett videójában.

A kormányfő azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben „pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára”.

Mindebből pedig az következik, hogy Zelenszkij így próbál meg nyomást gyakorolni Magyarországra az áprilisi választás előtt. Erre reagált egy indulatos posztban Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka – szúrta ki az Ellenpont.

Kezdésként „megszállott ártányhoz” hasonlította Orbán Viktort, aki szerinte könnyelműen dobálózik a szavakkal. Majd nyíltan kampányolni kezdett Magyar Péter mellett. Minden eddigi ukrán megszólalónál egyértelműbb felhívást intézett a magyar választókhoz: áprilisban cseréljék le a jelenlegi kormányt és olyan kormányfőt válasszanak, aki jó viszonyban van Kijevvel. Értelemszerűen ezzel a Tiszára és Magyar Péterre célzott, hiszen más ellenzéki pártnak nincs semmi esélye.

Végül még azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás „jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is”.



