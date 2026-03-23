Orbán Viktor: Erős nap

Lehallgatták Szijjártó Péter külügyminisztert. A Mandiner szerkesztőségéhez eljuttattak egy titokzatos hangfelvételt, amelyből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Orbán Viktor hangsúlyozta: egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, és ezért már utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálják ki. „Erős nap!” – tette hozzá a kormányfő videójában.