Orbán Viktor: Erős nap
Hihetetlen botrány: súlyos támadás érte Magyarországot. Orbán Viktor már intézkedett.
Lehallgatták Szijjártó Péter külügyminisztert. A Mandiner szerkesztőségéhez eljuttattak egy titokzatos hangfelvételt, amelyből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
Orbán Viktor hangsúlyozta: egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, és ezért már utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálják ki. „Erős nap!” – tette hozzá a kormányfő videójában.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre