Nem működik Magyar Péter csodafegyvere

Hova lettek a pénzügyi beszámolók? Ez a legfontosabb kérdés. A Tisza Párt vezére több mint másfél éve hirdette meg a rendszerváltó tagság lehetőségét a szimpatizánsai számára. Magyar Péter akkor azt tűzte ki célul, hogy ötvenezer előfizetője legyen a programnak, azonban a választásokhoz közeledve ettől még mindig jelentősen elmaradnak – írja a Magyar Nemzet.

A választásokhoz közeledve kijelenthető, hogy csúnyán elbukott a Tisza Párt rendszerváltó tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt alig több mint 41 ezer előfizetője van a programnak. A Magyar Nemzet többször is foglalkozott a programmal, legutóbb januárban, amikor megírta, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezer előfizetőt.

Elbukott Magyar Péter forradalminak szánt ötlete (Fotó: Máté Krisztián)

A Tisza vezére még 2024. júniusában, az európai parlamenti választás kampány hajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben rengetegen távoztak. Jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a Tisza Párt környékéről. Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is.

Elszivárogtak a támogatók

Az első jelentős bukásra 2024 augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint. Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.