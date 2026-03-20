Siralmas lehet a helyzet: a Tisza gyűlésén ennyivel kevesebben voltak Szentendrén
Hatalmas tömeg gyűlt össze március 20-án Szentendrén, hogy meghallgassák Orbán Viktor beszédét. Ezzel szemben a Tisza Párt csak egy maroknyi embert tudott összecsődíteni.
„4:0 ide!” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott fotóhoz. A képen jól kivehető, hogy a Tisza gyűlésére siralmasan kis tömeg ment csak el.
Orbán Viktor március 20-án kiemelte: „Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket.”
Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!
– tette hozzá a kormányfő Szentendrén.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre