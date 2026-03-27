Szentkirályi Alexandra: Kapitány István beismerte, hogy a TISZA eltörölné a védett árakat és a rezsicsökkentést is!
„Nem hagyhatjuk, hogy Magyar Péter brüsszeli és ukránpárti politikája tönkretegye a magyar családokat!”
A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője pénteken a Facebook-oldalán reagált a Tisza Pártot erősítő Kapitány István szavaira.
Kapitány István beismerte, hogy a TISZA eltörölné a védett árakat és a rezsicsökkentést is! A TISZA-kormány hatalomra kerülése a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagárak végét jelentené. Ez brutális áremelkedést hozna, ezer forintos benzinnel és háromszorosára növő rezsiszámlákkal büntetve a magyar családokat
– írja Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja: „A TISZA milliárdos energialobbistája, Kapitány István nyíltan megmondta: a multicégek érdekeit képviselve eltörölné azt ársapkákat és a különadókat is, melyekből a nemzeti kormány a nyugdíjakat és a családtámogatásokat finanszírozza. Ez a politika a magyar emberek megélhetését tenné tönkre, és a brüsszeli érdekeket szolgálná a magyar emberek helyett.”
Végük így összegez a fideszes politikus: „Nem hagyhatjuk, hogy Magyar Péter brüsszeli és ukránpárti politikája tönkretegye a magyar családokat! Amíg a nemzeti kormány van, garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát és az alacsony energiaárakat, ezért is a Fidesz a biztos választás!”
Hírlevél-feliratkozás
