Miló Viki és a Házasság első látásra Danija összejöttek? Kármen exférje végre megszólalt a kapcsolatukról

Akárcsak a korábbiak, a Házasság első látásra 3. évada is rengeteg fordulatot tartogatott, és bár végül csak egy pár maradt együtt, akadt jó néhány meglepő döntés. Szilágyi Dani és Tigyi Kármen voltak az egyedüliek, akik úgy határoztak, hogy folytatják a házasságukat a kamerákon kívül is, ám a tündérmeseszerű befejezés végül elmaradt. A fiatalok sajnos nem tudtak felülkerekedni azokon a problémákon, amik már a kísérlet alatt felszínre törték, így végül ők is elváltak. De lehet, hogy Dani már tovább is lépett? A rajongók szerint igen, és most végre ő maga is elmondta az igazat.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában Miló Viki férje Janicsek Attila lett, de a kapcsolatuk a kezdetektől problémás volt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Miló Viki számára sem úgy alakult, mint várta, a világbajnok sportoló ugyanis az idilli esküvő után szinte egy rémálomban találta magát, hiszen elmondása szerint férje, Janicsek Attila miatt még egy rég elfeledett traumája is felszínre tört. A nyilvánosságra került szexuális zaklatási ügy kapcsán pedig komoly kampányba kezdett, hogy kiálljon az áldozatokért, amiben Kármen volt férje is a segítségére volt. Ez pedig a rajongóknak is szemet szúrt, és arról kezdtek suttogni, hogy a két magányos szív talán egymásra talált. Most pedig, hogy végre kiderült, Kármennel elváltak útjaik, Dani meg is válaszolta ezt az égető kérdést.

„Ahogy azt a szerdai Tények Pluszban is említettem, rendkívül megvisel érzelmileg, hogy amit csak tudtam beleraktam ebbe a házasságba. Nem vagyok nyitott egy párkapcsolatra” – kezdte Szilágyi Dani Instagram oldalán.

Vikivel pont azért tudtunk ilyen jó barátokká válni, mert nem férfiként közelítek hozzá. Mindketten bízunk abban, hogy egy értékes emberre találunk, de nem úgy viszonyulunk egymáshoz. Barátok vagyunk

– szögezte le, ami alapján úgy tűnik, Miló Viki párja továbbra is várat magára.

A Házasság első látásra Kármen és Dani számára sem végződött happy enddel, a műsor után a válás mellett döntöttek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői önmagukra koncentrálnak

Ahogy Viki elkezdett dolgozni magán a Házasság első látásra szakértőivel még a műsor alatt, úgy Daninak is be kellett látnia, hogy van miben fejlődnie, ha jövőben egészséges kapcsolatban szeretne élni.

Egy ország nézte végig, hogy olyan esetben is kitartok és teszek, tűrök, küzdök valakiért, ahol már minden józan ember felállt volna és elsétál. Nem először fordult elő

– utalt Dani, Kármen megalázó kirohanásaira.