„Nem maradok csendben!” – Miló Viki megtörte a hallgatást a műsor után

Miló Viki a Házasság első látásra harmadik évadának egyik megosztó szereplője volt. Egy rég eltemetett gyermekkori emlék felszínre törése végül teljesen megnehezítette a házasságát, amely így válással végződött. Most elmesélte traumáját, ami hosszú évekig eltemetve élt benne.

Miló Viki és Attila házassága nem működött – Fotó: TV2

Miló Viki másoknak szeretne segítséget nyújtani

Miló Viki és Attila házassága nem működött. Hiába szerette volna megadni az esélyt Attilának, olyan dolog történt vele, ami ellehetetlenítette a kapcsolatukat.

A műsor által feljött nekem egy 30 éve elfeledett traumám. Nekem úgy tűnt, hogy egyes nézők a látottak alapján nem tudták átérezni a helyzetet. Ez bántott a legjobban

– nyilatkozta Miló Viki.

Hozzátette, hogy története tükre annak a társadalmi valóságnak, amelyben nők tízezrei hallgatnak, mert félnek a következményektől. Viki a műsor során kapott hideget-meleget. Azonban szerinte a legnagyobb probléma, ahogy az emberek a traumájára reagáltak, és ez tökéletesen megmutatja, miért vannak nehéz helyzetben azok, akik hasonló traumát élnek át.

Félnek a nők, hogy nem hisznek nekik, vagy őket hibáztatják. Szégyellik magukat, és nem mernek beszélni. Sokkal több emberrel megtörténik ez, mint valójában gondolnánk

– mesélte Viki.

Bevallotta, hogy ő maga is hosszú ideje próbálta eltemetni ezeket az emlékeket, azonban a műsor hatására egyre inkább úgy érzi, hogy beszélnie kell róla. Úgy véli, hogy csak akkor történhet bármi változás a világban, ha az emberek mernek megszólalni.

Nem maradok csendben! Nagyon fontos, hogy igenis merjük beszélni. Az embereknek meg azt üzenem, hogy egy áldozatot sose hibáztassunk, mert egy áldozat sosem lehet hibás! Hanem segítsük és mindig álljunk ki mellettük

– folytatta Viki.

Azonban a műsor óta rengetegen kérnek tőle segítséget. Miután ki mert állni a nyilvánosság elé, naponta kap üzeneteket olyanoktól, akik hosszú éveken át hallgattak:

Amióta felszólaltam, nap mint nap rengeteg levelet, telefonhívást kapok. Ha valaki nem is mert megnyílni teljesen, talán általam megkönnyebbült egy kicsit.

Az ilyen visszajelzések megerősítik abban, hogy a nyilvános megszólalásnak hatalmas ereje van:

Ismert embereknek is fel kell szólalni, mert általunk megnyugvást és bátorságot kapnak, hogy igenis álljanak ki magukért

– mondta a Házasság első látásra szereplője.