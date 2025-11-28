Rázúdult a népharag Miló Vikire – új posztja verte ki a biztosítékot a rajongóknál

Miló Vikinek úgy néz ki, nehezen megy, hogy megszerettese magát az emberekkel. A korábbi élsportolónak a Házasság első látásra műsora nemhogy kedvezett, azóta még többen fejezik ki ellenszenvüket vele szemben. Viki most a szintén a műsorban szereplő Danival pózolt együtt, ami hatalmas kommentcunamit indított el a közösségi médiában.

Miló Viki nem tud elmenekülni a kommentek elől Fotó: TV2

Miló Vikibe újra beleálltak a kommentelők – közölte a Bors. A volt élsportoló tényleg nem tud elmenekülni a kommentek elől, ezért inkább kikapcsolta most a kommentek lehetőségét új posztjánál.

Danival való közös képük ugyanis hatalmas gyűlöletcunamit indított el. Sokan úgy gondolják, együtt vannak.

Miló Vikit szétszedték a rajongók

Egy magazinfotózásán vettünk részt Danival

– írta Miló Viki a poszthoz, aminek pillanatában még nem tudhatta, milyen gyűlöletömlést indít el.

Viki a műsorban megosztotta gyerekkori traumáját, amikor szexuális bántalmazás áldozata lett. Azonban a legtöbb kommentelő úgy érzi, ez nem magyarázat a viselkedésére.

Az új bejegyzésben azonban látszólag közel kerültek egymáshoz Danival, aki szintén szerepelt a műsorban, ám nem Viki párjaként. Úgy tűnik az utóbbi időben egyre többet posztolnak közösen.

Most nincs traumája a Vikinek, hogy a Dani közel van hozzá meg fogja a derekát? Fú, de ostoba!

– írta egy kommentelő, azonban Viki azóta leszedte a kommentelési lehetőséget, így minden gyűlölködő hozzászólás is törlésre került.