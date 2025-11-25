Házasság első látásra: Adás után sem csitulnak a kedélyek, Attila csúnyán beszólt Miló Vikinek

A Házasság első látásra 3. évada hétfőn véget ért: a TV2 realityjének szereplői közül csak egyetlen pár döntött a közös jövő mellett. Tigyi Kármen és Szilágyi Dani voltak, akik egyöntetűen igent mondtak a folytatásra. A többi párosnak azonban nem így alakult a véghajrá. Miló Viki és Janicsek Attila párosából például csak utóbbi szerette volna azt a bizonyos „happy end”-et. Mára alighanem ő is megbánta ezt a döntést. Most pedig csúnyán be is szólt az exnejének…

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila számára nem volt egy diadalmenet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Attilája nem finomkodott

A Házasság első látásra Miló Viki számára nagy felismeréseket tartogatott: itt bukott felszínre egy évtizedekkel ezelőtti traumája, amikor is kamaszként egy idősebb férfi illetlenül közeledett hozzá. A trauma rányomta a bélyegét az egész kísérletre, az ökölvívó bajnok pedig férjén töltötte ki minden korábbi sérelmét, dühét. Attila az utolsó pillanatig kitartóan küzdött a házasságukért, és a végső döntéskor is bizakodva mondott igent Vikinek. Miután meghallotta felesége vádló levelét és azt, hogy ő nem folytatná a frigyet, Attila meglehetősen kiakadt. Már a helyszínen azt nyilatkozta, hogy haragszik magára, amiért ilyen sokáig kitartó volt. A negatív érzései pedig azóta sem csillapodtak.

Bár a műsor forgatása már egy ideje lezajlott, a férj csalódottsága nem sokat enyhült. Bár a végsőkig próbált úriember maradni Vikivel, most kendőzetlenül szólt be neki.

„A kísérletemet ezzel a két képpel tudnám leírni! Az egyiken a barátaim vannak, akiknek hálás vagyok mindenért” – írta közösségi oldalára töltött fotójához Attila, amin Horváth Zsolttal, Jagicza Petivel és Horváth Ricsivel beszélget: a férjekkel, akikkel jól szót értett. De megosztott egy másik fotót is.

Attila több barátot is szerzett a műsorban (Fotó: TV2)

A másikról semmi jó nem jut az eszembe!

– zárta rövidre a fotónál, ahol Miló Viki és Szilágyi Dani szó szerint a háta mögött beszélik ki őt, igencsak megalázó módon.

Miló Viki és Szilágyi Dani a műsor óta is együtt kampányol a nők elleni erőszak ellen (Fotó: TV2)

A képeket látva egyértelmű, hogy Attila a döntés óta a sarkára állt, és most már kommunikálni szeretné a világ felé, hogy elzárkózik felesége viselkedésétől.