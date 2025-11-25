Házasság első látásra: Adás után sem csitulnak a kedélyek, Attila csúnyán beszólt Miló Vikinek
Miló Vikinek keményen beintett az exférje. A Házasság első látásra Attilája szavakkal vitt be egy gyomrost…
A Házasság első látásra 3. évada hétfőn véget ért: a TV2 realityjének szereplői közül csak egyetlen pár döntött a közös jövő mellett. Tigyi Kármen és Szilágyi Dani voltak, akik egyöntetűen igent mondtak a folytatásra. A többi párosnak azonban nem így alakult a véghajrá. Miló Viki és Janicsek Attila párosából például csak utóbbi szerette volna azt a bizonyos „happy end”-et. Mára alighanem ő is megbánta ezt a döntést. Most pedig csúnyán be is szólt az exnejének…
A Házasság első látásra Attilája nem finomkodott
A Házasság első látásra Miló Viki számára nagy felismeréseket tartogatott: itt bukott felszínre egy évtizedekkel ezelőtti traumája, amikor is kamaszként egy idősebb férfi illetlenül közeledett hozzá. A trauma rányomta a bélyegét az egész kísérletre, az ökölvívó bajnok pedig férjén töltötte ki minden korábbi sérelmét, dühét. Attila az utolsó pillanatig kitartóan küzdött a házasságukért, és a végső döntéskor is bizakodva mondott igent Vikinek. Miután meghallotta felesége vádló levelét és azt, hogy ő nem folytatná a frigyet, Attila meglehetősen kiakadt. Már a helyszínen azt nyilatkozta, hogy haragszik magára, amiért ilyen sokáig kitartó volt. A negatív érzései pedig azóta sem csillapodtak.
Bár a műsor forgatása már egy ideje lezajlott, a férj csalódottsága nem sokat enyhült. Bár a végsőkig próbált úriember maradni Vikivel, most kendőzetlenül szólt be neki.
„A kísérletemet ezzel a két képpel tudnám leírni! Az egyiken a barátaim vannak, akiknek hálás vagyok mindenért” – írta közösségi oldalára töltött fotójához Attila, amin Horváth Zsolttal, Jagicza Petivel és Horváth Ricsivel beszélget: a férjekkel, akikkel jól szót értett. De megosztott egy másik fotót is.
A másikról semmi jó nem jut az eszembe!
– zárta rövidre a fotónál, ahol Miló Viki és Szilágyi Dani szó szerint a háta mögött beszélik ki őt, igencsak megalázó módon.
A képeket látva egyértelmű, hogy Attila a döntés óta a sarkára állt, és most már kommunikálni szeretné a világ felé, hogy elzárkózik felesége viselkedésétől.
S hogy kik maradtak együtt a Házasság első látásra kísérlete után? Az biztos, hogy Tigyi Kármen és Szilágyi Dani kölcsönösen igent mondtak, Horváth Zsolt pedig ugyan el akar válni Beccától, de felajánlotta, hogy tiszta lapot kezdve elkezdhetnének randevúzni. De a barátság Laci és Zavira között is megmarad, annak ellenére, hogy mindketten a válás mellett döntöttek.
