Házasság első látásra: Laci lefagyott a felesége döntését hallva

Hat hétre összekötötte az életét hét, egymásnak addig teljesen idegen páros. A Házasság első látásra 3. évadának szereplői különleges érzelmi kalandban vehettek részt. Öröm, bánat, szerelem és ellenérzések: az érzelmek legszélesebb skálája tárult a nézők elé. Most viszont eljött a döntő pillanat, a párosoknak dönteniük kellett: együtt folytatják az életüket, vagy külön? Zavira és Laci könnyű szívvel hozta meg a döntést, még kicsit meg is viccelték egymást!

Zavira és Brem Laci kapcsolata jól működött, de úgy tűnt, a szerelem nem tud kibontakozni (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párosának kapcsolata kezdett barátsággá válni

A Házasság első látásra 1. évadából is ismert Brem László és Zavira néhány nappal a többiek szertartása után állt oltár elé. A szókimondó férj és a művészlelkű feleség hamar beilleszkedett a csapatba, és sokáig úgy tűnt, hogy ők az igazi álompár. Azonban a tündérmese a színfalak mögött kezdett valami mássá formálódni. Laci elkezdett kihátrálni: elárulta, már az első pillanattól kezdve azt érezte, nincs meg köztük a kémia. Ez sokként érte dekoratív feleségét, akit egészen addig bókokkal halmozott el.

Házasság első látásra Zavirája és Lacija boldog volt az első pillanatokban, az pedig nem végig nem volt kérdés, hogy jól megtalálják a közös hangot (Fotó: TV2)

Laci és Zavira is döntött

A végső nagy döntést ők is meghozták… Laci az első évadbeli két barátjával, Gerivel és Andrissal konzultált a nagy pillanat előtt. A fiúk az esküvő óta nem látták Lacit, és azt gondolták, hogy azért tűnt el, mert rózsaszín ködben úszik. Megdöbbenve szembesültek azzal, hogy nincs ez teljesen így.

„Jól indultak a dolgok… De tudjátok, hogy nálam vannak „red flag”-ek: ilyen a kutya… Ez mindenképp beárnyékolta a továbbiakat. Engem ez olyan szinten taszít egy kapcsolatban…” – vallott színt, utalva Zavira kiskutyájára.

„És a kémia és parázs sem volt meg. De mivel nem először vagyok itt, nem kezdtem el azonnal agyalni ezen, aztán csak elrepült két-három hét” – idézte fel az első évadban is szereplő Laci. Szemtől szemben végül így vallott Zavirának:

„Ahogy teltek a napok, egyre jobban megnyíltunk egymás felé, és különleges kötődés kezdett kialakulni… Volt valami szép és tiszta abban, hogy együtt léteztünk ezekben a pillanatokban” – fogalmazott Házasság első látásra Lacija.

„Szívből kívánom, hogy az életed tele legyen fénnyel, inspirációval és boldogsággal, mert megérdemled… Természetesen döntöttem én is, ahogy te is. A döntésem: szeretném, ha ezt a házasságot nem folytatnánk, de az igaz barátságot, ami kialakult köztünk, azt igen.”