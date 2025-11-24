Házasság első látásra: Laci lefagyott a felesége döntését hallva
Zavira és Laci később csatlakozott a kísérlethez, de így is megélték a magasságokat és mélységeket. A Házasság első látásra párosa hosszas mérlegelés után döntött a közös jövőről.
Hat hétre összekötötte az életét hét, egymásnak addig teljesen idegen páros. A Házasság első látásra 3. évadának szereplői különleges érzelmi kalandban vehettek részt. Öröm, bánat, szerelem és ellenérzések: az érzelmek legszélesebb skálája tárult a nézők elé. Most viszont eljött a döntő pillanat, a párosoknak dönteniük kellett: együtt folytatják az életüket, vagy külön? Zavira és Laci könnyű szívvel hozta meg a döntést, még kicsit meg is viccelték egymást!
A Házasság első látásra párosának kapcsolata kezdett barátsággá válni
A Házasság első látásra 1. évadából is ismert Brem László és Zavira néhány nappal a többiek szertartása után állt oltár elé. A szókimondó férj és a művészlelkű feleség hamar beilleszkedett a csapatba, és sokáig úgy tűnt, hogy ők az igazi álompár. Azonban a tündérmese a színfalak mögött kezdett valami mássá formálódni. Laci elkezdett kihátrálni: elárulta, már az első pillanattól kezdve azt érezte, nincs meg köztük a kémia. Ez sokként érte dekoratív feleségét, akit egészen addig bókokkal halmozott el.
Laci és Zavira is döntött
A végső nagy döntést ők is meghozták… Laci az első évadbeli két barátjával, Gerivel és Andrissal konzultált a nagy pillanat előtt. A fiúk az esküvő óta nem látták Lacit, és azt gondolták, hogy azért tűnt el, mert rózsaszín ködben úszik. Megdöbbenve szembesültek azzal, hogy nincs ez teljesen így.
„Jól indultak a dolgok… De tudjátok, hogy nálam vannak „red flag”-ek: ilyen a kutya… Ez mindenképp beárnyékolta a továbbiakat. Engem ez olyan szinten taszít egy kapcsolatban…” – vallott színt, utalva Zavira kiskutyájára.
„És a kémia és parázs sem volt meg. De mivel nem először vagyok itt, nem kezdtem el azonnal agyalni ezen, aztán csak elrepült két-három hét” – idézte fel az első évadban is szereplő Laci. Szemtől szemben végül így vallott Zavirának:
„Ahogy teltek a napok, egyre jobban megnyíltunk egymás felé, és különleges kötődés kezdett kialakulni… Volt valami szép és tiszta abban, hogy együtt léteztünk ezekben a pillanatokban” – fogalmazott Házasság első látásra Lacija.
„Szívből kívánom, hogy az életed tele legyen fénnyel, inspirációval és boldogsággal, mert megérdemled… Természetesen döntöttem én is, ahogy te is. A döntésem: szeretném, ha ezt a házasságot nem folytatnánk, de az igaz barátságot, ami kialakult köztünk, azt igen.”
Zavira félrevezette Lacit?
Zavira meghatottan hallgatta végig a sorokat, és elismerte, nem lepte meg a végkifejlet, nem ütötte szíven a döntés, sőt, még szebb vallomást is kapott, mint amit remélt… Ő is felolvasta a levelét, majd elővett egy szív alakú hűtőmágnest: a páros tudta, ha a festőművész ráírta Laci nevét, az azt jelenti: folytatni szeretné a házasságot. Laci biztosra vette, hogy Zavira azért vitte magával a hűtőmágnest, mert ráírta a nevét... Végül hatásszünet után felfedte: a szívre egy kérdőjelet írt, vagyis nemet mondott a házasságukra, de igent a barátságra. Erre Laci elismerte:
„Zavirának kicsit sikerült megviccelnie engem ezzel! De ez jellemző volt a kapcsolatunkra.”
Nagy kő esett le a szívemről.
Zavira és Laci tehát egyöntetűen nemet mondott, míg az évad legtöbb párosa vegyesen döntött: míg egyikük folytatta volna a házasságot, a másik nem akarta.
